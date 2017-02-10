Trabzonspor ilk peşinde

SPOR Toto Süper Lig’in ikinci yarısında oynadığı 3 maçı da kazanan Trabzonspor, 20’nci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Osmanlıspor’u da mağlup ederek bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalamak istiyor.

İkinci yarıya Bursaspor galibiyetiyle başlayan, ardından Kasımpaşa ile Gaziantepspor’u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, yarın deplasmanda konuk olacağı Osmanlıspor karşısında da 3 puana uzanarak seriyi devam ettirmeyi ve ilk 5 hedefine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Saat 16.00’da Osmanlı Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

İLK 11 KORUNACAK

Bordo mavililerde Teknik direktör Ersun Yanal’ın, ligde son 3 maçı kazanan 11’ini koruyacağı öğrenildi. Kadro istikrarını yakalayan Trabzonspor’da deneyimli teknik adamın devre arası takıma katılan forvet oyuncusu Hugo Rodallega’yı, Dame N’Doye’un yükselen performansı nedeniyle yedek soyunduracağı, ayrıca ameliyat olduktan sonra tedavi sürecini tamamlayan ve takımla birlikte çalışan Matus Bero’ya da Osmanlıspor maçının 18 kişilik kadrosunda yer verebileceği kaydedildi.

OSMANLISPOR İLE 16’NCI RANDEVU

Trabzonspor ile Osmanlıspor, yarın Osmanlı Stadı’nda oynayacakları maçla birlikte ligde 16’ncı kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta Trabzonspor’un 7, Osmanlıspor’un 6 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Bu arada Trabzonspor’da Osmanlıspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo mavililerde, 3’er sarı kartı bulunan Onur, Uğur, Aytaç ve N’Doye yarın ki maçta da kart görmeleri durumunda ligin 21’inci haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.



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