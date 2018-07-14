Trabzonspor ilk hazırlık maçına çıkıyor

Tolga SAĞLAM / KRANJSKA GORA, ()

Slovenya'da kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yarın kamptaki ilk hazırlık maçını Slovenya NK Triglav Kranj takımı ile oynayacak.

Slovenya'daki 1'inci etap kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra dünü izinli olarak geçiren ve bugün 2'nci etap kamp çalışmalarına Slovenya'nın Kranjska Gora Kasabası'nda başlayacak olan Trabzonspor, yarın kamptaki ilk hazırlık maçını Slovenya'nın 1'inci lig takımlarından NK Triglav Kranj ile oynayacak. Saat 13.00'te başlayacak olan karşılaşmanın Slovenya'nın Kranj Stadı'nda oynanacağı kaydedildi.

EKSİKLER FAZLA

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, hazırlık maçları öncesi kadro sıkıntısı yaşıyor. 15-23 Temmuz tarihleri arasında toplamda 4 hazırlık maçı oynayacak olan bordo-mavililerde beklenen transferlerin henüz yapılamaması nedeniyle stoperde sadece Mustafa Akbaş ile genç oyuncu Hüseyin Türkmen yer alırken, ayrıca sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışan Sosa, Kamil Ahmet, Castillo, Batuhan'ın da tedavileri devam ediyor.

ONAZİ DÖNDÜ

Trabzonspor'un Dünya Kupası'nda mücadele eden tek oyuncusu olan ve Nijerya Milli takımı ile Dünya Kupası'nda yer aldığı için ekstra izin verilen Onazi, dün akşam saatlerinde Trabzonspor'un Slovenya kampına dahil oldu. İzni biten orta saha oyuncusunun, kampa belirtilen süre içerisinde katılması teknik heyeti de memnun etti.

ABDÜLKADİR KAMPI KAPATTI

2018 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek U19 Milli Takımının aday kadrosuna çağrılan Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, bordo-mavili takımın 2'nci etap kamp çalışmalarında yer alamayacak. 16-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada yer alacak olan ve Trabzonspor'un Slovenya kampında oynayacağı hazırlık maçlarında da takımını yalnız bırakacak olan genç oyuncu, turnuvanın ardından Trabzon'da takıma dahil olacak.

FOTOĞRAFLI

