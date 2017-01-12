Trabzonspor ikinci yarıya iyi başlamak istiyor

SPOR Toto Süper Lig’in ilk yarısında arzu ettiği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor, ikinci yarının ilk maçında yarın Bursaspor karşısından galibiyetle ayrılarak ikinci devreye iyi başlamak istiyor.

Ligde ilk yarıyı 18 puanla 13’üncü sırada tamamlayan bordo mavililer, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Bursaspor’a konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak.

PEREİRA VE MAS 11’E

Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Matus Bero bu maçta görev yapamayacak. Takıma yeni transferlerin de katılımıyla kadroda değişiklikler yapmayı planlayan teknik direktör Ersun Yanal’ın, devre arasında takıma katılan ilk transferler olan Joao Pereira ile Emmanuel Mas’a Bursaspor karşısında görev vermesi bekleniyor. Yanal’ın ayrıca genç oyuncu Yusuf Yazıcı’ya da 11’de şans tanıyabileceği öğrenildi.

CASERES TRANSFERİNDE SORUN ÇIKTI

Bu arada, Trabzonspor’un kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu savunma oyuncusu Martin Caceres’in transferinde sorun çıktığı öğrenildi. 29 yaşındaki Urugaylı oyuncunun daha önce bordo mavili yönetimden düşünmek için süre istediği ve son olarak Çarşamba günü İstanbul’a geleceğini belirttiği ancak verilen tarihte Türkiye’de olmadığı için yönetimin de bu transferi askıya aldığı belirtildi.



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