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Trabzonspor için CAS’ta kritik duruşma

Tolga SAĞLAM / TRABZON,() Trabzonspor Kulübü'nün, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike iddiaları süreci kapsamında Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvurunun duruşması yarın İsviçre'de görülecek. FIFA Disiplin Komitesi'nin...

Trabzonspor için CAS’ta kritik duruşma

Tolga SAĞLAM / TRABZON,()

Trabzonspor Kulübü'nün, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike iddiaları süreci kapsamında Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvurunun duruşması yarın İsviçre'de görülecek.
FIFA Disiplin Komitesi'nin 2010-11 sezonuna ilişkin yapılan başvuru dosyasını reddetmesin ardından CAS'a başvuran Trabzonspor'da, yarın saat 10.00'da başkan Ahmet Ağaoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve avukatlarla İsviçre Lozan'da duruşmaya katılacak. 10 kişilik ekiple duruşmada hazır bulunacak olan bordo-mavililerde UEFA-FIFA Dış İlişkiler ve Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, CAS'tan güzel bir sonuç beklediklerini söyledi.
BÜLBÜLOĞLU: "İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"
Önder Bülbüloğlu, konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada FIFA Disiplin Kurulu'nun Trabzonspor'un şampiyonluğunun tescili için karar vermesini istediklerini belirterek, "Daha önceki başvuru dosyalarımızı gündemlerine almadıkları için CAS'a başvurmuştuk. Buradan güzel bir sonuç bekliyoruz. CAS 1 ay önce yayınladığı bültende, '2010-11 Şampiyonu Trabzonspor'dur fakat temiz Trabzonspor, tescil edilemeyen şampiyonluğu için yıllardır mücadele vermektedir' diye yayın yaptı. CAS bunu kendi bülteninde yayınlıyorsa şampiyonluğumuzun tescili için de istediğimizin yapılmasını bekliyoruz. CAS bağımsız bir spor mahkemesi. Eğer adaletli bir karar verirlerse istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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