Trabzonspor, Hosseini'nin ücretini açıkladı

İSTANBUL /

Trabzonspor Kulübü, İranlı savunma oyuncusu Seyedmajid Hosseini ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma yaptıklarını bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2018/19 futbol sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,

2019/20 futbol sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyonun kullanılması halinde 2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcu menajeri Mohsen Ebrahimi Aliabad'a menajerlik hizmet bedeli olarak 45.000.-EUR ödenecektir.

Futbolcunun opsiyonunun kullanılması halinde, menajerlik hizmet bedeli olarak 60.000.-EUR daha ödenecektir.