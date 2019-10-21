Trabzonspor hem atıp hem yiyor

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 maçın tamamında rakip fileleri sarsmayı başarırken, söz konusu 8 haftalık periyotta da kalesinde gol gören tek takım oldu.

Ligde 15 puanla zirvenin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, attığı 17 golle 18 gollü lider Aytemiz Alanyaspor'un ardından ligin en golcü ikinci takım oldu. Geride kalan 8 haftada her maçta rakip ağları havalandıran bordo-mavililer, buna karşın kalesini koruyamadı. Trabzonspor, ligde her mücadelede kalesinde gol gören tek takım oldu.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, sonraki periyotta sırasıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinden 2-1 galip ayrıldı, Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olup, Beşiktaş'ı 4-1, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve son olarak Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorlarla mağlup etti. Söz konusu 8 maçta da rakip fileleri havalandıran ve toplam 17 gol bulan Trabzonspor, buna karşılık 8 maçta da kalesini gole kapatamadı ve toplam 10 gol yedi.

LİGDE SON 14 MAÇINDA DA GOL YEDİ

Ayrıca, Trabzonspor, ligde çıktığı son 14 maçta da kalesinde gol gördü. Son olarak 2018-19 sezonunun 28'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 1-0 mağlup eden ve maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer, sonraki 14 maçta da kalesini gole kapatamadı.

LİGDE DEVAM EDEN EN UZUN GOL ATMA SERİSİNİN DE SAHİBİ

Diğer taraftan, bordo-mavililer, son 20 lig maçında da rakip fileleri havalandırarak ligde devam eden en uzun gol atma serisinin de sahibi konumunda yer alıyor. En son 2018-19 sezonun 22'nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan ve bu maçta gol bulamayan Trabzonspor, sonraki 20 lig maçında da rakiplerine karşı en az 1 gol kaydetmeyi başardı.

İÇ SAHADA SON 9 MAÇINDA EN AZ 2 GOL ATTI

Ligde evindeki son yenilgisini yine 2018-19 sezonun 22'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında alan ve sonraki periyotta iç sahada oynadığı 9 lig maçını da kaybetmeyen Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda rakiplerine en az 2 gol atmayı başardı. Evinde oynadığı son 9 maçta bordo-mavililer 2018-19 sezonunda Akhisarspor'u 2-1, Antalyaspor'u 4-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-2, Beşiktaş'ı 2-1; 2019-20 sezonunda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1, Beşiktaş'ı 4-1, Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederken, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor bu 9 maçlık periyotta 26 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

İLK YARILARDA EN FAZLA GOL ATAN TAKIM

Bu sezon ligde 17 gol kaydeden Trabzonspor, gollerin 9'unu maçların ilk yarılarında bulurken, bu alanda da ligde ilk yarılarda en çok gol atan takım unvanının sahibi oldu. Bordo-mavililer buna karşılık ligin ilk 8 haftalık periyodunda ilk yarılarda kalesinde 5 gol gördü.

GOL YÜKÜNÜ YABANCILAR ÇEKİYOR

Süper Lig'in 8 haftalık bölümünde Trabzonspor'u gol yollarında yabancı oyuncuları sırtladı. Bordo-mavililerin geride kalan 8 maçlık periyotta kaydettiği 17 golün 14'ü yabancı oyunculardan geldi. Trabzonspor'da Alexander Sörloth 5, Anthony Nwakaeme 2, Jose Sosa 2, Joao Pereira, Filip Novak, Daniel Sturridge, Donis Avdijaj ve Caleb Ekuban ise 1'er gol kaydetti.



