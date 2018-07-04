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Trabzonspor hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor

Tolga SAĞLAM/KRANJ-Slovenya, () Trabzonspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Slovenya’daki kamp çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan günün ikinci antrenmanına sakatlığı bulunan Castillo...

Trabzonspor hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor

Tolga SAĞLAM/KRANJ-Slovenya, ()

Trabzonspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Slovenya’daki kamp çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan günün ikinci antrenmanına sakatlığı bulunan Castillo ile salonda çalışan Batuhan katılmadı. Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi, Sosa ve Ahmet Hakan Sevinç ise takımdan ayrı koşu yaptı. Diğer futbolcular da antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışmanın ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.
CASTİLLO EN AZ İKİ HAFTA YOK
Trabzonspor’un Slovenya kampında sakatlanan Fabian Castillo’nun yapılan sağlık kontrollerinde ayak bileğinde darbe sonucu ödem oluştuğu ve bu nedenle en az 2 hafta, tedaviye vereceği cevaba göre daha uzun süre sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi. Tedavisine başlanan oyuncunun lig başlayana kadar sakatlığını tamamen atlatması için özel bir program uygulanacağı kaydedildi.
SEFA AKGÜN ERZURUMSPOR’DA
Trabzonspor ile uzun zamandır profesyonel sözleşme imzalama noktasında sorunlar yaşayan genç oyuncu Sefa Akgün, Süper Lig’in yeni ekiplerinden Erzurumspor ile sözleşme imzaladı. Bordo-mavili kulübün bu transferden 510 bin TL yetiştirme bedeli alacağı öğrenildi.
Bordo-mavililer yarın saat 19.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

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