Trabzonspor hazırlıklarına devam etti

Tolga SAĞLAM/KRANJ, ()

Trabzonspor, bugün saat 19.00’da yaptığı antrenmanla Slovenya’daki kamp çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Jose Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi ve Fabian Castillo takımdan ayrı olarak sağlık ekibinin kontrolünde salonda çalışma yaptı. Antrenman sırasında Batuhan ve Yusuf hafif sakatlıklar yaşasa da çalışmaya devam etti.

SHEIDAEV DÖNDÜ

Bu arada bordo mavili takımın Trabzon’daki kamp çalışması sırasında transfer görüşmesi yapması için izin verdiği Ramil Sheidaev, transfer görüşmelerinden sonuç alamayınca teknik direktör Ünal Karaman’ın raporu doğrultusunda Slovenya kampına katıldı. Sheidaev antrenmanda da takımla birlikte çalıştı.

AYRILANLARA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Trabzonspor Kulübü’nden sezon sonu itibarıyla takımdan ayrılan oyuncular Dame N'Doye, Jan Durica, Tomas Hubocan, Matus Bero, Uğur Demirok ve Okay Yokuşlu ile idari menajerlik görevini yürüten Mert Tuncay’a bulundukları süre kulübe verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edildi, bundan sonraki kariyerlerinde başarı temennisinde bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

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(FOTOĞRAFLI)