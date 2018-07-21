Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Trabzonspor, hazırlıklarına ara vermedi

Tolga SAĞLAM / KRANJSKA GORA, () -  Slovenya kampında üçüncü hazırlık maçında dün Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile karşılaşan Trabzonspor, bugün saat 11.30’da yaptığı antrenmanla ara vermeden çalışmalarına devam etti. Teknik...

Trabzonspor, hazırlıklarına ara vermedi

Tolga SAĞLAM / KRANJSKA GORA, () - 

Slovenya kampında üçüncü hazırlık maçında dün Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile karşılaşan Trabzonspor, bugün saat 11.30’da yaptığı antrenmanla ara vermeden çalışmalarına devam etti.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ameliyat olan Burak Yılmaz, U19 Milli takımında yer alan Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra tedavisi devam eden Castillo, Muhammet ve Yüksel katılmadı. Antrenmanda Spartak Moskova karşılaşmasına ilk 11’de başlayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınmanın kondisyon çalıştı, ardından dar alanda oyun oynadı. Oldukça yorucu geçen antrenmanın ardından teknik direktör Karaman, oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı kutladı.
Bugünü tek antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, yarın saat 11.30 ve 19.00'da yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler
-Detaylar

(FOTOĞRALI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328