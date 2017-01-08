Trabzonspor, Güray’ın Kayserispor'a transferini resmen duyurdu

TRABZONSPOR Kulübü, Güray Vural’ın Kayserispor’a transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcumuz Güray Vural'ın Kayserispor Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli 2 milyon 163 bin 500 TL’dir” ifadelerine yer verildi.



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