Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
MHP’li Saffet Sancaklı'nın eşi intihar teşebbüs etti
Eşi intihar eden MHP'li vekile...
flash! Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın...
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın...
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne farklı yorum
Aranızda FETÖ'cü var mı?

Trabzonspor, Gümüşhanespor maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON, () Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu’nda Çarşamba günü oynayacağı Gümüşhanespor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde...

Trabzonspor, Gümüşhanespor maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON, ()

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu’nda Çarşamba günü oynayacağı Gümüşhanespor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda Bursaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise dar alanda taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana Durica, Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Akakpo, ameliyat olan ve tedavisi devam eden Bero ile transfer görüşmeleri yapan Mustafa Yumlu katılmadı. Ayrıca kadro dışı bırakılan ve bugün İstanbul’dan Trabzon’a gelen Mehmet Ekici de antrenmanda yer almadı.



FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55