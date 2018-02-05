Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Erzurum’a şehit ateşi düştü
CHP'de PM ve yedek üyeleri belirlendi... İşte yeni PM üyelerinin tam listesi
CHP'nin yeni PM üyelerinin tam...
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit 5 yaralı
2 günde 11 Şehit
Avrasya Tüneli geçişlerinde KOMİK İNDİRİM
Avrasya Tüneli geçişlerinde KOMİK İNDİRİM

Trabzonspor - Göztepe maçından notlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe karşısında ligin 19’uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynadıkları maçın 11’inden farklı olarak 4 değişikliğe...

Trabzonspor - Göztepe maçından notlar

ÇALIMBAY’DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe karşısında ligin 19’uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynadıkları maçın 11’inden farklı olarak 4 değişikliğe gitti. Kadroda önemli değişimler yapan deneyimli teknik adam, cezalı olan Pereira’nın yerine Novak’a, sakat olan Burak’ın yerine Rodallega’ya, Durica’nın yerine kart cezasını tamamlayan Hubocan’a ve Yusuf’un yerine Sosa’ya ilk 11’de görev verdi.

SOSA 10 MAÇ SONRA İLK 11’DE

Trabzonspor’da Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, ligde 10 maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, son olarak Süper Lig’in 9’uncu haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk 11’de forma şansı verdiği deneyimli oyuncuyu Göztepe karşısında 11’de sahaya sürdü.

RODALLEGA GÖZTEPE MAÇIYLA GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor’un Kolombiyalı forvet oyuncusu Hugo Rodallega ise ligde yine Göztepe maçıyla ilk 11’de forma şansı buldu. Bu sezon sadece ligin 3’üncü haftasında Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle deplasmanda oynanan Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Rodallega, 16 hafta aradan sonra yine Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı haftada Göztepe karşısında ilk 11’de sahaya çıktı.

YUSUF YAZICI 12 MAÇ SONRA KULÜBEDE

Trabzonspor’da ligde son haftalarda ortaya koyduğu performansla eleştiri oklarının odak noktasında bulunan genç oyuncu Yusuf Yazıcı, Göztepe karşısında yedek kulübesinde yer aldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bu maçta yedek kulübesinde oturttuğu Yusuf Yazıcı, en son ligin 7’nci haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasına kulübede başlamıştı.

FUTBOLCULARDAN ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK

Bu arada Trabzonspor ve Göztepeli futbolcular, maç öncesi seremoniye ‘Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız’ yazılı pankartla çıktılar.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Süper Lig’de üst sıralarda yer alan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftada zirve yarışına ortak olmak için Göztepe maçına büyük önem veren Trabzonspor’da taraftarlar da bu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Pazartesi günü geç saatte olmasına rağmen bordo-mavili taraftarlar tribünlerin önemli kısmını doldurdu. Az sayıda Göztepe taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarına destek verdiler.


İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314