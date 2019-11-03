Trabzonspor - Göztepe maçından notlar

Trabzonspor, Süper Lig’in 10’uncu haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.KARAMAN'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİKTrabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11’inden farklı olarak Göztepe karşısında 3 değişikliğe gitti. Karaman, savunmada Hosseini’nin yerine Fernandes’e, orta sahada Kamil Ahmet’in yerine Ahmet Canbaz’a ve sakatlığı nedeniyle 1-3 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan Sturridge’nin yokluğunda sağ kanatta ilk 11’de Yusuf’a şans tanıdı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel ve Sturridge’nin yanı sıra tedavisi devam eden Ogenyi Onazi de kadroda yer almadı.AHMET CANBAZ İLK KEZTrabzonspor’da sezon başında takıma katılan orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz, Göztepe maçıyla birlikte bordo-mavili forma ile ilk kez 11’de sahaya çıktı. 21 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon Trabzonspor’da 2 maçta toplamda 20 dakika süre aldı, gol ve asist üretemedi.CAFER VE KORAY KADRODABordo-mavililerde sakat oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman altyapıdan genç oyuncular Cafer Tosun ile Koray Kılınç’ı Göztepe maçı kadrosuna aldı. Bu arada en son A takım forması ile 2017-18 sezonun 33’üncü haftasında oynanan Bursaspor mücadelesinde kadroya giren Cafer Tosun, 538 gün aradan sonra bir Süper Lig mücadelesinde kadroda kendine yer buldu.TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADITrabzonsporlu taraftarlar, Göztepe maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Az sayıdaki konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destekte bulundu.MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİMaç öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından Göztepe Yönetim Kurulu’na yemek verildi. Yemeğe Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyelerinden Yaşar Kibar Güven, Yalçın Orhan, Sertaç Güven, Yusuf Hayırlıoğlu, Kemal Ertürk, Zafer Göktaş ve Eda Lermi Zorer ile Göztepe Başkanvekili Talat Papatya ve yöneticiler katıldı. İki kulüp yöneticilerinin birbirlerine başarılar dilediği yemeğin ardından Ahmet Ağaoğlu tarafından günün anısına Göztepe Başkanvekili Talat Papatya’ya çeşitli hediyeler takdim edildi.LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEKTrabzonspor-Göztepe maçında Lösemili Çocuklar Haftası unutulmadı. Trabzonspor sahaya '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' yazılı pankartla çıktı. Ayrıca iki takım futbolcuları ve maçın hakemlerinin yanı sıra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı taraftarlar farkındalık için seremonide ağızlarına maske taktı.