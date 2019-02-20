Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON,()-



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün saat 11.15’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Antrenmana, sakatlıkları bulunan ve tedavisi devam eden Onazi, Pereira, Amiri, Abdülkadir Ömür ile Ibanez katılmadı.

NOVAK’TA KORKULAN OLMADI

Bu arada Trabzonspor’un dün yapılan antrenmanında sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan sol bek oyuncusu Filip Novak da, bugünkü çalışmalarda yer aldı. Yapılan kontrollerde oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, Göztepe maçı için İzmir’e hareket edecek.

(FOTOĞRAFLI)