Trabzonspor golcü arayışında

TRABZONSPOR’da ligde ve kupada forvet oyuncuları skora beklenen katkıyı sağlayamadı, yönetim devre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 17 haftada toplam 14 gol kaydeden ve maç başı 1 gol ortalamasını tutturamayan Trabzonspor’da en büyük sorun gol yollarında yaşanıyor. Bordo mavililer son olarak Ziraat Türkiye Kupası’nda Gümüşhanespor ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, gol sorunu kupada da devam etti. Kadroda yer alan forvet oyuncuları Hyun-Jun Suk, Dame N’doye ve Ramil Sheydaev sadece 5 gol kaydederek beklentilere karşılık veremedi.

EN GOLCÜ YUSUF ERDOĞAN

Trabzonspor’un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Hyun-Jun Suk, 10 lig ve 7 kupa maçında toplam 904 dakika süre alıp sadece 1 gol kaydetti. 31 yaşındaki Dame N’doye 12 lig ve 4 kupa maçında 1143 dakika süre aldı, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Sezon başı transferlerinden 20 yaşındaki Ramil Sheydaev ise 1 lig ve 2 kupa maçında 88 dakika süre alırken sadece 1 gol atabildi. Bordo mavililerde bu sezon 4 gol kaydeden orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan ise takımın en golcü ismi olarak ön plana çıktı.

FORVET HATTINA TAKVİYE YAPILACAK

Bu arada skor üretmekte zorlanan Trabzonspor’da yönetim devre arası transfer döneminde hücum hattına takviye yaparak gol sorununu çözmeyi planlıyor. Bu noktada çalışmalarını sürdüren bordo mavililerde başkan Muharrem Usta’nın Akhisar Belediyespor’un forvet oyuncusu Hugo Rodallega için bir görüşme yaptığı ve bu transferi olumlu sonuçlandırmak istediği öğrenildi.

YEREL GAZETELERDEN 'UTANÇ' YORUMU

Yerel gazeteler, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5’inci haftasında deplasmanda Gümüşhanespor ile golsüz berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora sokan Trabzonspor için 'Utanç ve ayıp' yorumunda bulundu. Karadeniz Gazetesi, ''Gurur ve utanç'', ''Gümüşhanespor Trabzonspor maçının özeti bu'' ifadelerine yer verdi. Ekspres Gazetesi, ''Bu ayıp size yeter'', "Trabzonspor Gümüşhane’de dondu kaldı" başlıklarını kullandı. Günebakış Gazetesi, "Trabzon buz kesti!", "Bordo mavililer kupada şok yaşadı. Gümüşhane ise gruptan çıkma yolunda avantaj sağladı" yorumunda bulundu. İlkhaber Gazetesi, "Buz pistinden ateş hattına", "Trabzonspor Gümüşhanespor’u deplasmanda da yenemedi ve tur şansını mucizelere bıraktı" ifadelerini kullandı. Sonnokta Gazetesi, "Atamazsan alamazsın", "2’nci Lig ekibi Gümüşhanespor’u yenemeyen Trabzonspor, gruptan çıkma şansını mucizeye bıraktı" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Taka Gazetesi, "Bu takıma forvet ve hoca lazım!", "Trabzonspor Gümüşhane’de buz kesti, gruptan çıkma umutlarını mucizelere bıraktı" yorumunu yaptı.



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