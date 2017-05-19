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Trabzonspor gol çalıştı

SPOR Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde...

Trabzonspor gol çalıştı
SPOR Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından gol çalışması yapıldı. Son bölümde ise dar alanda oyun oynandı. Antrenmanda Jan Durica yer almadı, Dame N’Doye ise salonda çalıştı.
Bordo mavililer yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
ANTRENMAN ÖNCESİ TÜRK BAYRAĞIYLA POZ VERDİLER
Bu arada Trabzonspor’da futbolcular ve teknik heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türk Bayrağı ile birlikte fotoğraf çektirdi. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili olarak yayınlanan kutlama mesajında, “19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesinin başlamasına, Cumhuriyetimizin kurulmasına vesile olarak; ulusumuzun kaderini değiştirmiştir. Bu tarihi olayın yıldönümünü Ulu Önder Atatürk'ü anma günü; kurduğu Cumhuriyeti ve ilkelerini daha ileriye taşıyacak olan gençlerimizin de bayramı olarak kutluyoruz. Milletimize bu eşsiz vatanı bırakan Atatürk başta olmak üzere bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAFLI

 

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