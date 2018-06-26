Trabzonspor Genel Sekreteri Sağıroğlu’ndan ‘tüzük’ açıklaması

Tolga SAĞLAM / TRABZON,() - Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, 1 Temmuz’da gerçekleştirilecek ve tüzük tadilat gündemiyle toplanacak Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri günden itibaren uzun yıllardır tartışılan tüzüğün Dernekler Kanunu’na ve Medeni Kanun’a uygun hale getirilmesi amacıyla yoğun bir gayret gösterdiklerini belirten Sağıroğlu, "Taslak tüzük ortaya çıktı. Resmi sitemizde camiamızın okuyup yorumlaması amacıyla paylaştık. Ayrıca görüş ve önerilerini de iletebilmesi için mesaj bölümü oluşturduk. Şu anda tarafımıza iletilen görüş ve önerilerin içerisinde uygun olanları değerlendirerek taslak tüzüğümüze son şeklini vereceğiz, üyelerimizin onayına sunacağız. Üyelerimizden 1 Temmuz’da o günün tamamını kongreye ayırmalarını rica ediyoruz. Neticede maddeler görüşülecek ve oylama yapılacak. Sayısal eksiklikler yüzünden tüzüğün genel kuruldan geçmemesinin camiamızda başka sorunlara yol açacağı tartışılmaz bir gerçektir" dedi.

"YÖNETİM YETKİSİZ YAPTIĞI HARCAMALARDAN SORUMLU OLACAK"

Sağıroğlu, tüzükte geçici maddelerle birlikte yaklaşık 90 maddede düzenlemeye gittiklerini vurgulayarak, "Bazı maddelerdeki ifadeler güncel hale getirildi ya da düzeltildi. Bazı maddelerdeki eksiklikler giderildi. Bazı yeni maddeler de tüzüğümüze eklendi. Tüzüğe devrim niteliğinde bir madde ekledik. Yönetim kurulu yetkisiz harcama yapamayacak. Yapar ise o harcamalardan sorumlu olacak. Bunun yanında hem yönetimde hem de kurullarımızda görev almanın normları güncellendi. Üyelik süreci şeffaf hale getirildi. Nedir bu şeffaflık; Üyelik başvurusunda bulunan kişi üyeliğinin hangi aşamada olduğunu resmi internet sitemizden takip edebilecek. Trabzonsporumuza yeni üyelikler de getirildi. Taraftar üyeliği gibi. Disiplin mevzuatımız güncellendi. Örneğin bazı hallerde üye doğrudan Disiplin Kurulu’na başvurabilecek" diye konuştu.

"TÜZÜK DIŞINDA BAŞKA GÜNDEMİMİZ OLMAMALI"

Olağanüstü genel kurulda tüzük tadilatının dışında başka bir gündemin olup olmadığına dair de açıklamalarda bulunan Sağıroğlu, "Kongrelerimiz; camiamızın fikirlerini, eleştirilerini aktardıkları demokratik ortamlardır. Bunda hiçbir sorun yok. Ancak takdir edersiniz ki camiamız için tarihi önem arz eden kongremizde, teamüller gereği gündemi başka konulara yoğunlaştırmamak gerektiğini düşünüyorum. Böyle olur ise tüzüğün görüşülmesi ve oylamanın yapılması günlerce sürebilir. Bu bir kısıtlama veya antidemokratik tavır kesinlikle değildir. Bizler her türlü eleştiriye ve öneriye açık insanlarız. Lakin yıllardır değişmesi yönünde ortak kanaatin olduğu tüzüğümüz için ciddi bir adım atıldı. İnanıyoruz ki bu adıma camiamız katkısını en yüksek seviyede verecektir. Daha sonra yapılacak kongrelerde her türlü konuyu tabi ki konuşur, değerlendiririz. Bunda hiçbir sorun yok" ifadelerini kullandı.

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