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Trabzonspor gelecek sezon için transfer çalışmasına başladı

SPOR Toto Süper Lig’de sezonun ikinci yarısına çok iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, gelecek yıl için transfer çalışmalarına başladı. 2016-17 sezonunda kadrosuna 12 oyuncu katan bordo mavililer, gelecek sezon yapacağı...

Trabzonspor gelecek sezon için transfer çalışmasına başladı
SPOR Toto Süper Lig’de sezonun ikinci yarısına çok iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, gelecek yıl için transfer çalışmalarına başladı.
2016-17 sezonunda kadrosuna 12 oyuncu katan bordo mavililer, gelecek sezon yapacağı nokta transferlerle başarıyı kovalamayı hedefliyor. Bu sezon kadro iskeletini oturtma düşüncesinde olan ve bu noktada sezon başında 7, ara transfer döneminde ise 5 takviye yapan Trabzonspor’un, gelecek sezon öncesi yıldız isimlere yöneleceği kaydedildi.
NOKTA TRANSFERLER
Bordo mavili yönetimin, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın vereceği liste doğrultusunda transfer çalışmalarına gelecek aydan itibaren resmen başlaması bekleniyor. Trabzonspor’da, özellikle stoper, orta saha ve ofansif orta saha mevkilerine nokta transferler yapılması planlanıyor. Bordo mavili yönetimin takıma katkı sağlayacak, maliyeti düşük, kariyerli ve yıldız isimlere yöneleceği ve 3-4 nokta takviyeyle kadroyu güçlendireceği bildirildi.
OYUNCU SAYISI KORUNACAK
Bu arada, takımdaki kadro şişkinliğinin önüne geçmeyi hedefleyen Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun gelecek yıl da bu düşüncede ısrarcı olacağı öğrenildi. Bu sezon ortalama 25 kişilik oyuncu kadrosuyla mücadele eden bordo mavililerin, gelecek sezon da yapılacak takviyelerle birlikte bu rakamı büyük oranda koruyacağı kaydedildi.
KART UYARISI
Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da teknik heyetin oyunculardan kart konusunda dikkatli davranmalarını istediği öğrenildi. Bordo mavililerde 3’er sarı kartı bulunan ve ceza sınırında yer alan Onur, Uğur Demirok, Aytaç Kara ve Dame N’Doye’un Osmanlıspor maçı öncesinde teknik heyet tarafından özel olarak uyarıldığı kaydedildi.

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