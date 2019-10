Trabzonspor - Gaziantep FK maçının ardından

Süper Lig'in 8’inci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup eden Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, kritik bir dönemde zor bir maç oynadıklarını, oyuncularının mücadelesinden ve sonuçtan memnun olduğunu söyledi.Maç içerisinde zaman zaman zorluklar yaşadıklarını kaydeden Ünal Karaman, "Kritik dönemde oynadığımız bir müsabakaydı. Zaman zaman oyun içerisinde zorluk yaşadığımız pozisyonlar olsa da maç genelinde öncelikle verilen mücadeleden, sonra da kazanmak adına yapılan hamlelerden ve üretilen pozisyonlar sonrası kazanılan müsabakadan memnunum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizleri destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi."STURRIDGE ŞU AN YÜKLEMELERİ KALDIRACAK BOYUTTA DEĞİL"Karaman, bir basın mensubunun Sturridge'nin şu anda tam hazır olup olmadığı yönündeki soruya, "Biz Rizespor müsabakasını oynadıktan sonra Filip Novak ve Daniel Sturridge 10-11 gün bizden ayrı kaldı. 1-1,5 antrenmana bizimle katıldılar. Her oyuncumuzu ekonomik kullanma gayreti içerisindeyiz. Sturridge şu an takıma yaptığımız yüklemeyi kaldıracak boyutta değil. Zaman zaman özel antrenmanları oluyor. Bazen sonradan kullanarak, bazen 11 başlayarak bir noktaya çekmeye çalışacağız. Bu nokta içerisinde sakatlık kervanına bir oyuncu daha eklemek istemiyoruz. Onun için bazen 30, bazen 60 dakika oynayarak güçlenmeye ihtiyacı var. Genç tecrübesiz oyuncu değil. Belli bir birikeme sahip. Yüklemeleri de kısmen onunla istişare ederek yapıyoruz. Kondisyon çalışmalarında özel antrenman boyutuna alıyoruz. Çünkü onları henüz kaldıracak boyutta değil" yanıtını verdi."SOSA MÜKEMMEL KAPTANLIK YAPIYOR"Karaman, Sosa'nın defansif anlamda performansına yönelik soruya ilişkin de "Bizler ne kadar bu formaya aidiyet hissediyorsak, bu takımın kaptanı da en az o kadar bu formaya aidiyet hissediyor. Yarın Sosa'ya 'santrafor oynayacaksın, orada ihtiyacım var' desem eminim ki orada da aynı performansı vermeye gayret eder, o samimiyetle mücadele edecek. Aslolan niyet. Gururla söylüyorum Sosa'nın burada duruşu çok önemli. Bizim kenardan verdiğimiz desteki güç kadar onun sahada hem oyun performansı hem de arkadaşlarını yönlendirme noktasında mükemmel kaptanlık yapıyor, iyi de oynuyor. O sorumluluğun da farkında. Bizlere de gurur duymak düşüyor. Kendisini tebrik ediyorum. Zaten o bölgede biz oynattığımız üç oyuncuyu da rakibin pozisyonuna göre değişken oynatıyoruz. Bugün rakip çift santrafor oynuyordu, ona göre hazırlıklarımızı yapmıştık. Bir oyuncumuz mutlaka o bölge içerisinde olacaktı ki bunun Sosa olarak değerlendirdik. İyi de oynadı. Sorumlulukta aldı. Gereğini yaptı. Diğer oyuncularımızla birlikte kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.SUMUDICA: FUTBOLDA BİR ŞEYLER FEDA ETMEZSEN HİÇBİR ŞEY KAZANAMAZSINGaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise,Trabzonspor'un galibiyeti hak ettiğini belirterek, "Geçen sene 6-7 oyuncu Trabzonspor'da oynamıştı. Bir iskelet vardı takımda. İyi bir takıma karşı oynadık. Maçın çok farklı anları vardı. Trabzonspor gibi güçlü bir takıma 2-0 geriden başlamak çok zor. İlk 15 dakika çok kötü oynadık ama ikinci yarıda takımım geri geldi. Sahada daha dayanıklılık gösterdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elimize aldık, golü de bulduk ama daha sonra rakibimize 2 gol hediye verdik. Kaliteli oyunculara sahip Trabzonspor karşısında 2-1, 3-1 sonrada -1 olunca bizim için gerçekten çok zor oldu. İlk 11'den 4-5 oyuncumuz eksikti. Süper Lig'e yeni yükselmiş bir takım için 4-5 oyuncunun eksik olması zor bir durum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Oyuncularımın da taraftarlarımızdan özür dilemesi gerektiğine inanıyorum. Daha fazla mücadele etmeleri ve yüreklerini ortaya koymaları gerekiyor. Rakip takım oyuncusu bizim Jefferson şut çektiğinde kafasını, vücudunu topun önüne attı. Ama Sosa şut çektiğinde bizim futbolcularımızdan kimse topun önüne vücudunu koymadı. Futbolda bir şeyler feda etmezsen hiçbir şey kazanamazsın. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Galibiyeti hak ettiler. Ben de evimde oynadığım zaman böyle bir hakem isterim. Trabzonspor'a karşı yardım ettiklerini söylemiyorum. Oyuna müdahalede bulunmadı ama oyunu yöneteceği yönü biliyordu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ünal Karaman'ın açıklamaları

- Marius Sumudica’nın açıklamaları