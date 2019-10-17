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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda...

SPOR 17.10.2019, 13:39
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ekuban ile Onazi antrenmanda yer almadı. Mikel ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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