Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda...
SPOR 17.10.2019, 13:39
Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ekuban ile Onazi antrenmanda yer almadı. Mikel ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Detaylar
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ekuban ile Onazi antrenmanda yer almadı. Mikel ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Detaylar
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2