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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 16.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi....
SPOR 11.10.2019, 18:42
Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 16.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban ve Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra bu akşam takıma katılacağı belirtilen Sosa, Campi, Sturridge ile ülkelerinin milli takımlarında bulunan Sörloth, Hüseyin, Uğurcan, Arda, Abdulkadir Parmak ve Abdurrahim Dursun antrenmanda yer almadı. Onazi ile Hosseini’nin takımdan ayrı, Novak’ın ise salonda çalıştığı kaydedildi. Sakatlığı tamamen iyileşen Ivanildo Fernandes de takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Bordo-mavililer, yarın basına ve taraftarlara kapalı olarak gerçekleştireceği çift antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 16.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban ve Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra bu akşam takıma katılacağı belirtilen Sosa, Campi, Sturridge ile ülkelerinin milli takımlarında bulunan Sörloth, Hüseyin, Uğurcan, Arda, Abdulkadir Parmak ve Abdurrahim Dursun antrenmanda yer almadı. Onazi ile Hosseini’nin takımdan ayrı, Novak’ın ise salonda çalıştığı kaydedildi. Sakatlığı tamamen iyileşen Ivanildo Fernandes de takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Bordo-mavililer, yarın basına ve taraftarlara kapalı olarak gerçekleştireceği çift antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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