Trabzonspor- Fenerbahçe/ Notlar

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında Fenerbahçe karşısında Ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçı 11’inden farklı olarak 3 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, cezalı olan Bero’nun yerine Castillo’ya forma verirken, kart cezalarını tamamlayan Zeki ile Durica da Akakpo ve Mustafa Yumlu’nun yerine 11’de görev aldı.

Yanal ayrıca, forma giydiği karşılaşmalarda bekleneni veremeyen forvet oyuncusu Suk’un yerine Ziraat Türkiye Kupası’nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçta performansı beğenilen genç oyuncu Yusuf Yazıcı’yı 18 kişilik kadroya dahil etti.

FENERBAHÇE’DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Dick Advocaat Trabzonspor karşısında ligde son oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11’inden farklı olarak 4 değişikliğe gitti. Advocaat, cezalı olan Skrtel’in yerine Neustadter, hasta olan Hasan Ali’nin yerine İsmail, sakatlıkları bulunan Volkan Şen ve Van Persie’nin yerlerine ise Fernandao ile Sow’a görev verdi.

İSMAİL VE NEUSTADTER FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe’de son olarak ligin 12’nci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 70’inci dakika oyuna giren ve bir de gol kaydeden İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı Trabzonspor maçında ilk 11’de kendine şans buldu. Fenerbahçe’de ayrıca son olarak yine Çaykur Rizespor maçında forma giyen Neustadter de Skrtel’in kart cezalısı olduğu haftada Trabzonspor maçının ilk 11’inde yer aldı.

TARAFTAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasındaki Fenerbahçe maçına Trabzonspor taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Avni Aker Stadı’nda tribünlerin büyük bölümünü dolduran bordo mavili taraftarlar, Fenerbahçe karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Misafir takım seyirci uygulaması yapılmadığı için konuk ekibin taraftarları ise tribünde yer almadı.

AVNİ AKER’DE AÇILIŞ VE KAPANIŞ FENERBAHÇE İLE

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısındaki maçlarını Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynamayı planlayan Trabzonspor, 1951 yılında açılışı yapılan Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki lig serüvenini Fenerbahçe maçıyla noktalayacak. 1974-75 sezonunda Süper Lig’e ayak basan ve Hüseyin Avni Aker Stadı’nda ilk lig maçını Fenerbahçe ile oynayan bordo mavililer, buradaki son lig maçında da yine Fenerbahçe’yi ağırladı.

GEÇEN YILKİ FENERBAHÇE MAÇINDAN ÜÇ İSİM 11’DE

Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayan Trabzonspor’un ilk 11’inde, 2015-16 sezonunda iki takım arasında oynanan son maçtan 3 isim yer aldı. Yeni sezona yenilenen kadrosuyla başlayan bordo mavililerde geçen yılki kadrodan Okay Yokuşlu, Mehmet Ekici ve Onur Recep Kıvrak ilk 11’de görev aldı. Fenerbahçe’de ise geçen yıl ki kadrodan Volkan Demirel, Kjaer, Mehmet Topal, Josef de Souza ve Alper olmak üzere 5 isim ilk 11’de forma şansı buldu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Spor Toto Süper Lig’in 16’ıncı haftasında Hüseyin Avni Aker Stadı’nda oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi için kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç için çevre illerden de çok sayıda polis takviyesi yapılırken, Fenerbahçe kafilesinin konakladığı otelden stada gelişi sırasında da güvenlik önlemleri üst seviyede tutuldu.

POLİS VE ASKERLERE ÇİÇEK VERİLDİ

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesi iki takımın kaptanları Volkan Demirel ile Onur Recep Kıvrak, terörle mücadelede üstün gayret gösteren güvenlik güçlerine moral vermek amacıyla, Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda görev yapan polis ve askerlere çiçek verdi.

TERÖR PROTESTO EDİLDİ

Trabzonspor taraftarları maç öncesi tribünde üzerinde ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez’ yazılı dev pankart açarak terör olaylarını protesto etti.