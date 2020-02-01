Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından

Süper Lig’in 20’nci haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da teknik direktör Hüseyin Çimşir, kazanmaları gereken bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını, hayallerinin hak ederek kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak olduğunu söyledi.Maça şok bir golle başladıklarını belirten Hüseyin Çimşir, "Bütün oyuncu arkadaşlarıma özellikle maçın başından sonuna kadar mücadelelerinden, ortaya koydukları istek ve arzudan dolayı hepsini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Maça şok bir golle başladık. Planladığımız, beklediğimiz bir şey değildi. Ondan sonrasıyla alakalı oyuncularımız maçı bırakmadı. Sonrasında öne geçtik. Dönem dönem iyi oynadığımız, dönem dönem topu rakibe verdiğimiz anlar oldu. Pozisyona girdik, pozisyon da verdik. Genel itibarıyla bakıldığı zaman kazandığımız için mutluyuz" dedi.HÜSEYİN ÇİMŞİR: STURRIDGE EN KISA SÜREDE TOPARLARÇimşir, Sturridge'nin sakatlığının olup olmamasına ilişkin ise şunları söyledi: "Bir problemi yoktu. En son Antalya'daki devre arasındaki hazırlık müsabakasında sakatlanmıştı. Uzun dönem takımdan ayrı kaldı. Salı günü takıma, antrenmanlara katıldı. Maçın gidişatı ile alakalı özellikle öndeyken topun bizde kalmasıyla alakalı hamle yaptık. Fiziksel eksiklikleri olabilir ama en kısa sürede toparlar, bize katkı sağlar. Sakatlığı yok.""BİZ DE HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİZ"Çimşir, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın "Son sözü Fenerbahçe söyleyecek" şeklindeki söylemleri ve hakem yönetimden memnun olmadığına ilişkin sözleriyle ilgili yorumlarının sorulması üzerine şunları dedi: "Biz de hakemden çok memnun değiliz. 1-0'ken verilmeyen penaltı var. tüm takdir hakkını Fenerbahçe'den yana kullandı. Kartlar, faullerde adil bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum. Lig uzun bir yarış, bizim 15 haftamız, rakiplerin 14 kaldı. Hep söylüyorum, buraya başladıktan sonra bizim, benim ve camianın hayali var. Bizim hayalimiz hak ederek kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak. İnşallah 15 adımımız kaldı. Hep beraber camia kenetlenerek istediğimiz, hayal ettiğimiz yerde ligi bitiririz."ERSUN YANAL: LİG BİTMEDİ, EN SON SÖZÜ FENERBAHÇE SÖYLEYECEKKaybettiklerini ancak ligin bitmediğini kaydeden Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise şöyle konuştu: "Önümüzde uzun bir maraton var. Yüzde 68'e 32. Büyük farkla önde getirdiğimiz oyun var. Oynadığımız ve forse ettiğimiz oyunda, rakibimize iki gol izni verdik. Atamadığımız birçok gol ve gol pozisyonu var. Attığımız da bir nizami gol var. İyi yoldayız. Oyun olarak iyi şeyler yapıyoruz. Bunu skora çevirmek bugünkü en büyük problemdi. Takım olarak oyunculara söyleyecek bir şey yok çünkü onlar sadece topu çizgiden içeri sokamadılar. Futbola olan katkılarından dolayı, futbolcuların bundan sonraki performansına ihtiyaç var. Bu performansın sonuna kadar takibine devam edeceğiz. Birilerinin isteği ile değil Fenerbahçe'nin son sözüyle lig bitecektir. Bu mücadeleye herkesin saygı duyması gerekiyor. Fenerbahçe takımı daha iyisini, fazlasını yapacak. Ligin en son sözünü Fenerbahçe söyleyecek."Yanal, Kruse'nin Uğurcan'a faul yaptığı gerekçesiyle Muriç'in iptal edilen golüne yönelik sorulan soru üzerine ise "Konuşulan şeyler üzgünüm doğru. Futbolun önüne geçiyor. Bugün her şey güzel, her şey futboldu. Ama üzgünüm futbolun önüne geçti" yanıtını verdi.

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- Hüseyin Çimşir’in açıklamaları

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