Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-3

Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29’uncu dakikada penaltıdan Fernandao, 40’ıncı dakikada Sow ve 67’inci dakikada Lens kaydetti.



STAT: Hüseyin Avni Aker



HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Kemal Yılmaz (x)(Tolga Özkalfa xx), Serkan Olguncan (xx)



TRABZONSPOR: Onur (x)- Zeki (xx), Uğur (x), Durica (xx), Mustafa Akbaş (xx), Okay (x), Onazi (x)(Dk.46 Yusuf Yazıcı x), Yusuf Erdoğan (x), Mehmet Ekici (x), Castillo (xx)(Dk.62 Güray x), N’doye (x)



FENERBAHÇE: Volkan Demirel (xx)- Şener (xx), Neustadter (xx), Kjaer (xx), İsmail (xx), Mehmet Topal (xxx), Josef de Souza (xxx), Sow (xxx)(Dk.71 Chahechouhe x), Alper (xxx)(Dk.71 Ozan x), Lens (xxx)(Dk.84 Salih x), Fernandao (xxx)



GOLLER: Dk.29 Fernandao (Pen), Dk.40 Sow, Dk.67 Lens (Fenerbahçe)



SARI KARTLAR: Mehmet Topal, Neustadter, Fernandao, İsmail (Fenerbahçe), N’doye, Uğur (Trabzonspor)



KIRMIZI KART: Dk.27 Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29’uncu dakikada penaltıdan Fernandao, 40’ıncı dakikada Sow ve 67’inci dakikada Lens kaydetti.

YARDIMCI HAKEM SAKATLANDI



Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının 16’ncı dakikasında kıdemli yardımcı hakem Kemal Yılmaz, sol arka adalesinden sakatlanınca 4’üncü hakem Tolga Özkalfa ile yer değiştirdi.

YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının son dakikalarında bordo mavili taraftarlar 'yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu. Maçın son düdüğünün ardından da istifa sloganları devam etti.

MAÇTAN DAKİKALAR



6’ncı dakika sol köşe çizgisinden içeriye doğru giren Castillo topu yerden ceza sahası içerisinde ortaladı, Mustafa Akbaş’ın şutu üst direğe çarpıp auta gitti.

19’uncu dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Alper, meşin yuvarlağı ceza sahası yayı üzerine çıkardı, arkadan gelen Fernandao’nun şutu yandan auta çıktı.

23’üncü dakikada Castillo ceza sahası yayı üzerinden kaleyi yokladı, top yandan auta çıktı.

27’nci dakikada Josef de Souza’nun kafa vuruşunda kaleye giden topa Yusuf Erdoğan eliyle müdahale etti. Penaltı noktasını gösteren hakem Ali Palabıyık, Yusuf’u da kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

29’uncu dakikada penaltı atışını kullanan Fernandao, topu ağlara gönderdi; 0-1.

36’ncı dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici doğrudan kaleye gönderdiği top yandan az farkla auta gitti.



40’ıncı dakikada orta sahadan aldığı topla sağ çizgiden ceza sahası içerisine giren Lens altı pas içerisine gönderdiği ortada Sow, rahat pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi; 0-2. Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe 2-0 önde tamamlandı.

53’üncü dakikada sol kanattan Lens ceza sahasına ortaladı, Fernandao’nun gelişine kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı.

61’inci dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Lens topu penaltı noktasına çıkardı, Sow’un yerden şutunda savunmada Zeki topu kornere gönderdi.

67’inci dakikada sol kenardan aldığı topla ceza sahası içerisine giren Lenes, rakiplerinden kurtardığı topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak Onur’un da ellerine çarparak ağlarla buluştu; 0-3.

74’üncü dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici’nin doğrudan kaleye gönderdiği topu, kaleci Volkan güçlükle kornere çeldi.

77’nci dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında Mehmet Ekici ceza sahası içerisine girdi, kaleye gönderdiği top yan ağlarda kaldı.

88’inci dakikada Yusuf Yazıcı ceza sahası dışından kaleyi yokladı, şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

Karşılaşma 3-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle sonuçlandı.