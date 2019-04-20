Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçından notlar

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

KARAMAN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ligde son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Bursaspor maçının 11'inden farklı olarak 2 değişikliğe gitti. Karaman, sol bekte Ibanez'in yerine sakatlığının ardından takıma geri dönen Novak'a, sağ kanatta ise Olcay'ın yerine Bursaspor mücadelesinde sonradan oyuna girip takımının galibiyet golünü kaydeden Abdülkadir Ömür'e görev verdi.

NOVAK 2 MAÇ SONRA DÖNDÜ

Trabzonspor'da son olarak ligin 26'ncı haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen ve ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle Antalyaspor ile Bursaspor mücadelelerinde kadroda yer almayan sol bek oyuncusu Filip Novak, Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte takıma geri döndü. Teknik direktör Ünal Karaman da Novak'a bu maçta ilk 11'de şans tanıdı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR, 62 GÜN SONRA İLK 11'DE

Trabzonspor'da son olarak 17 Şubat 2019 tarihinde oynanan Alanyaspor müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkan, daha sonraki süreçte yaşadığı sakatlığın ardından tedavisinin tamamlanmasıyla 27'nci haftadaki Antalyaspor, 28'inci haftadaki Bursaspor karşılaşmalarında yedek kulübesinden oyuna dahil olan genç isim Abdülkadir Ömür, Evkur Yeni malatyaspor maçıyla birlikte 62 gün sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

MAÇA BEKLENEN İLGİ GÖSTERİLMEDİ

Bu arada Trabzonsporlu taraftarlar Evkur Yeni Malatyaspor maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Kulüpten yapılan maça davet çağrılarına rağmen tribünlerin önemli bölümünde boşluklar olduğu görülürken, karşılaşmayı izlemeye gelen bordo-mavili taraftarlar ise maç öncesi futbolcuları tribüne çağırarak moral verdi. Az sayıda konuk ekip taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar. Aynı zamanda karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları da hep birlikte 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye bağırdı.

ÇOCUKLARA TRİBÜN AÇILDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, gazetecilik mesleğine emek harcamış, çoğu zaman ailesinden ve çocuklarından fedakarlık etmiş olan gazetecilerin çocuklarını ve eşlerini, Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçında ağırladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor ve TSYD Genel Merkezi'nin de destek verdiği organizasyona eşleri ve çocuklarıyla gelen basın mensupları memnuniyetlerine dile getirirken, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

YÖNETİM KURULUNDAN ZORLUOĞLU VE GENÇ'E ZİYARET

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Murat Zorluoğlu ve Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Ahmet Metin Genç'i makamlarında ziyaret etti. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Murat Zorluoğlu, Trabzonspor'a her zaman tam destek vereceklerini belirterek Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında bordo-mavili takıma başarılar diledi. Ahmet Metin Genç de Ağaoğlu ve yönetim kuruluna başarılar diledi.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yönetim kurulu üyeleri karşılaşma öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda yemekte buluştu. Her iki tarafın da birbirine başarılar dilediği yemekte müsabaka anısına Evkur Yeni Malatyaspor yönetimine telkari kaplama plaket hediye edildi.

(FOTOĞRAFLI)

