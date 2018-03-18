Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...

Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçından notlar

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. ÇALIMBAY KAZANAN 11'İNİ BOZMADI Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Evkur Yeni Malatyaspor...

Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçından notlar

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.
ÇALIMBAY KAZANAN 11'İNİ BOZMADI
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına son oynanan ve 3-1 kazanılan Teleset Mobilya Akhisarspor maçındaki 11'iyle çıktı. Onur, Pereira, Okay, Uğur, Novak, Onazi, Kucka, Olcay, Sosa, Yusuf ve Burak'ta oluşan ve kazanan 11'ini bozmayan deneyimli teknik adam, kart cezasını tamamlayan Hubocan ile sakatlığının ardından takıma geri dönen Abdülkadir'i kulübede oturttu.
MAÇA BEKLENEN İLGİ GÖSTERİLMEDİ
Trabzonsporlu taraftarlar, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin önemli kısmının boş olduğu görülürken, maçı izlemeye gelen bordo-mavili taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolculara yaptıkları tezahüratlarla moral verdi. Bir grup Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarını yalnız bırakmadı.
ÇANAKKALE ZAFERİ İÇİN SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesi 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümünde şehitler ve Mehmetçik için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından taraftarlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' tezahüratları attı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314