Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 4-1

Rodallega değişikliğe kızdı, soyunma odasına gitti



Onazi cezalı duruma düştü



Tolga SAĞLAM / TRABZON, ()

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Erdinç Sezertam (xxx), Serkan Çimen (xxx)

TRABZONSPOR: Onur (xxx), Pereira (xxx), Okay (xxx), Uğur (xxx), Novak (x)(Dk.31 Hubocan xx), Onazi (xxx), Kucka (xx), Olcay (x)(Dk.57 N’Doye xx), Sosa (xx)(Dk.74 Abdülkadir xx), Yusuf (xxxx), Burak (xxx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (x)- Chebake (x), Sadık (x)(Dk.70 Gilberto x), Doria (x), Cissokho (x), Mina (xx), Aytaç (x)(Dk.37 Rahman Buğra x), Murat (xx), Azubuike (xx), Adem (xx), Boutaib (xx)(Dk.80 Pereira x)

GOLLER: Dk.24 Burak (Pen), Dk.64-66 Yusuf, Dk.86 Onazi (Trabzonspor), Dk.35 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Hubocan, Onazi (Trabzonspor), Mina (Evkur Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Trabzonspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 4-1 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 24’üncü dakikada penaltıdan Burak, 64 ve 66’ncı dakikalarda Yusuf Yazıcı ile 86’ncı dakikada Onazi kaydederken, konuk ekibin tek golü 35’inci dakikada Boutaib’ten geldi. Bordo-mavililer bu sonuçla galibiyet serisini iki maça çıkarırken, evinde ise 4 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı. Trabzonspor, iç sahada en son 16 Aralık 2017'de 16'ncı hafta mücadelesinde Bursaspor'u mağlup etmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

15’inci dakikada sağ kanattan Kucka’nın ceza sahası içerisine yerden pasında Olcay altı pas içerisinde şutunu çekti, kaleci Ertaç yakın mesafeden üzerine gelen topu uzaklaştırmayı başardı.

21’inci dakikada Boutaib’in pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Murat Yıldırım topu önüne aldıktan sonra bir anda kaleci Onur ile karşı karşıya kaldı ancak topa vururken dengesini kaybedince önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

23’üncü dakikada Yusuf’un ceza sahası içerisinde savunmanın arkasına pasında topa iyi hareketlenen Olcay, Doria’nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını işaret etti.

24’üncü dakikada penaltı atışını kullanan Burak, kaleci Ertaç’ın solundan topu ağlara gönderdi: 1-0.

35’inci dakikada ceza sahası sağ çaprazından kazanılan serbest atışta Aytaç’ın doğrudan kaleye gönderdiği topu Onur son anda köşeden uzanarak kornere çeldi.

36’ncı dakikada Boutaib’in ceza sahası dışından sert şutu savunmada Uğur’a çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

64’üncü dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Burak Yılmaz topu sağ kanattaki takım arkadaşı Yusuf’a aktardı. Onun kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

66’ncı dakikada N’Doye’un ara pasına iyi hareketlenen Yusuf’un topu kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği şut ağlara gitti: 3-1.

79’uncu dakikada Adem Büyük’ün pasında ceza sahası içerisinde kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kalan Gilberto şutunu çekti, Onur ayaklarıyla gol şansını önledi.

86’ncı dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına ilerleyen Onazi’nin, rakibinden sıyrıldıktan sonra çizgi üzerinden kaleye gönderdiği şut ağlarla buluştu: 4-1.

90+4'üncü dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Pereira'nın sert şutunda top yan direkten oyun alanına geri döndü ve konuk ekip önemli bir gol şansını kaçırdı.

Karşılaşma 4-1 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

NOVAK DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor’da sol bek oyuncusu Filip Novak, karşılaşmanın 31’inci dakikasında sakatlanarak yerini Tomas Hubocan’a bıraktı. Novak 20’nci dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında sağ baldırından darbe almış, ardından buz tedavisi ile maça devam etmişti.

AYTAÇ TEKNİK HEYETLE TARTIŞTI

Karşılaşmanın 37’nci dakikasında Evkur Yeni Malatyaspor’da oyundan alınan Aytaç Kara, yedek kulübesine geldiği sırada yardımcı antrenörlerle tartışma yaşadı. Burada yardımcı antrenörün üzerine yürüyen Aytaç, kulübedekiler tarafından güçlüklü sakinleştirildi.

ONAZİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor’da Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi üç sarı kartla ceza sınırında yer alan orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, karşılaşmanın 61’inci dakikasında gördüğü sarı kartla ligin 27’nci haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.

RODALLEGA DEĞİŞİKLİĞE KIZDI, SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından maçın ilk dakikalarından itibaren ısınmaya gönderilen Hugo Rodallega, son değişiklik olarak Abdülkadir’in kulübeye çağrılması üzerine oyuna alınmayınca 64’üncü dakikada direkt olarak soyunma odasına gitti.

YUSUF YAZICI’DAN ASKER SELAMI

Trabzonspor’da karşılaşmanın 66’ncı dakikasında takımının 3, kendisinin 2’nci golünü kaydeden Yusuf Yazıcı, attığı golün ardından asker selamı vererek gol sevincini Mehmetçiğe armağan etti.

(FOTOĞRAFLI)