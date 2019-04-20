Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-1

Tolga SAĞLAM/TRABZON ()

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Zorbay Küçük xx, Kemal Yılmaz xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx

TRABZONSPOR: Uğurcan xxx - Pereira x, Hüseyin xx, Hosseini xx, Novak xx- Sosa x, Abdulkadir Parmak xxx- Abdülkadir Ömür xxx (Dk. 89 Olcay), Yusuf x(Dk. 66 Rodallega xxx), Nwakaeme xxxx- Ekuban xxx (90+3 Amiri)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç xx - Seth x, Murat xx, Mustafa x, Bülent x- Robin xx, Donald xx- Michael Pereira xx (Dk. 86 Guilherme), Aleksic x, Adem x (Dk. 74 Kamara x)- Ömer xx (Dk.64 Bifouma x)

GOLLER: Dk.31 Nwakaeme, Dk.79 Rodallega (Trabzonspor) - Dk. 22 Ömer (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Novak, Pereira (Trabzonspor), Ömer (Evkur Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 76 Mustafa (Evkur Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 29’uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer bu sonuçla 7 maçlık namağlup serisini sürdürdü aynı zamanda üst üste son 5 maçından da galibiyetle ayrıldı. Evkur Yeni Malatyaspor ise üst üste son üç maçından da galibiyet çıkaramadı.

2'nci dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içerisine giren Abdülkadir Ömür'ün kaleciyle karşı karşıya pozisyonda altıpasdan şutunu çekti ancak Ertaç meşin yuvarlağa son bir müdahaleyle uzaklaştırdı.

15'inci dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Ertaç kontrol etmeyi başardı.

18'inci dakikada sol çaprazdan Donald'ın kaleye gönderdiği yerden şutu Uğurcan yatarak kontrol etti.

21'inci dakikada Nwakaeme ceza sahasında rakibinden topu kurtardıktan sonra altıpasın gerisinden şutunu çekti, Ertaç yumruklayarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

22'nci dakikada Michael Pereira'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Ömer'in kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlak Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

31'inci dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında sol çaprazda topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren Nwakaeme, meşin yuvarlağı sağına çekip vuruşunu yaptı, top Ertaç'ın solundan ağlara gitti: 1-1.

42'nci dakikada ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Donald'ın kaleye gönderdiği ser şutu Uğurcan son anda sol köşeden uzanarak kornere çeldi.

53'üncü dakikada Aleksic'in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut üst direğin hemen üzerinden dışarıya gitti.

70'nci dakikada Rodallega'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme'nin yerden kaleye şutunda Ertaç yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

76'nci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Mustafa Akbaş, Abdülkadir Ömür'e müdahalesi sonrası sarı kart gördü ve ikinci sarı karttan oyundan ihraç edildi.

79'uncu dakikada sol kanattan Nwakaeme'nin ortasına arka direkte iyi yükselen Rodallega'nın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

85'inci dakikada Sosa'nın savunmanın arkasına uzun pasında Rodallega ceza sahası içerisinde topla buluştu. Kaleciyi çalımlarken Ertaç'ın uzaklaştırdığı meşin yuvarlak Ekuban'ın önünde kaldı ancak onun şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

90+1'inci dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasında arka direkte topla buluşan Ekuban'ın gelişine kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)