Trabzonspor-Eskişehir Basket: 73-86

Tolga SAĞLAM / TRABZON, ()

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Polat Parlak (xx)

TRABZONSPOR: Alper Saruhan (xx)7, Ozan Anton Odabaşı (xxx)21, Bora Hun Paçun (xx)13, Burhan Eşlik (xxxx)19, Yusuf Necip Seçen (xx)3, Kaan Konak (xx)6, Yiğit Özkan (xx)4, Batuhan Emre Kaplan (x)

ESKİŞEHİR BASKET: William Baron (xxxx)23, Joshua Duncan (xxx)15, Jeffrey Ayres (xxx)6, Buğrahan Tuncer (xxx)8, Sean Marshall (xxx)4, Viacheslav Kravtsov (xxx)15, Yunus Emre Sonsırma (xxx)3, Berkay Candan (xx), Doğan Şenli (xxx)9, Caner Erdeniz (xx)3

1'İNCİ PERİYOT: 17-21

DEVRE: 44-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-71

5 FAUL ALAN: 31.28 Ayres (Eskişehir Basket)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 25’inci haftasında Trabzonspor Basketbol Kulübü, Hayri Gür Spor Salonu’nda konuk ettiği Eskişehir Basket’e 73-86’lık skorla mağlup oldu. Bordo-mavililerde Ozan Anton Odabaşı 21 ve Burak Eşlik 19 sayıyla skora en çok katkı sağlayan isimler olurken, konuk ekipte ise William Baron 23 ve Joshua Duncan 15 sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Eskişehir Basket, özellikle Duncan ve Baron ile bulduğu sayılarla oyunda üstünlüğü ele alırken, ev sahibi Trabzonspor Ozan Anton Odabaşı’nın sayılarıyla rakibine karşılık vermeye çalıştı. Bu periyot 21-17 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılıklı basketlerle geçen ikinci periyotta Trabzonspor, Ozan Anton Odabaşı ve Bora Hun Paçun ile sayılar üretirken, Eskişehir Basket Baron ve Kravtsov’un sayılarıyla karşılık verdi. Konuk ekip bu periyotta da 4 sayılık farkı korumayı başardı, soyunma odasına 48-44 önde girdi.

Üçüncü periyota etkili başlayan Eskişehir Basket, özellikle Baron ve Buğrahan’ın sayılarıyla farkı artırmayı başardı. Trabzonspor Ozan ve Kaan ile rakibine karşılık vermeye çalışsa da konuk ekip farkı 19 sayıya yükselterek bu periyodu 71-52 önde tamamladı.

Son bölüme iyi başlayan Trabzonspor, Burak ve Yiğit’in sayılarıyla farkı azaltsa da öne geçmeyi başaramadı. Bu bölümde Doğan ve Kravtsov ile sayılar bulan Eskişehir Basket, karşılaşmadan 86-73’lük skorla galip ayrıldı.

FOTOĞRAFLI