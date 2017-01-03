Trabzonspor Emmanuel Mas’ı KAP’a bildirdi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () - TRABZONSPOR Kulübü, sol bek oyuncusu Emmanuel David Mas Sgros ve kulübü San Lorenzo ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros’un kulübümüze transferi konusunda, Club Atletico San Lorenzo De Almagro ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.



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