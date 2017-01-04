Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın 1.5 milyon euro karşılığında transfer edildiğini bildirdi
Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın 1.5 milyon euro karşılığında transfer edildiğini bildirdi
04 Ocak 2017 Çarşamba 12:40
Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın 1.5 milyon euro karşılığında transfer edildiğini bildirdi
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