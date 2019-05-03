Trabzonspor Ekuban'ın bonservisini alıyor

Trabzonspor, forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın satın alma opsiyonunun kullandıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “İngiltere'nin Leeds United FC'den kiralık olarak kadromuzda yer alan ve satın alma hakkı kulübümüzde bulunan profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın, satın alma hakkının kullanılmasına karar verilmiş olup, futbolcu ve ilgili kulübe, gerekli bildirimler yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavililer Ekuban'ı sezon başında Championship ekiplerinden Leeds United'dan 1 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 200 bin Euro'ya kiralamıştı.