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Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile birlikte zirvede

Süper Lig’in 16’ncı haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 mağlup ederek zirveyle puan farkını 5’e indiren Trabzonspor, ligde geride kalan 16 haftalık bölümde en çok puanı dış sahada topladı ve Medipol Başakşehir...

SPOR 24.12.2019, 11:06
Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile birlikte zirvede
Süper Lig’in 16’ncı haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 mağlup ederek zirveyle puan farkını 5’e indiren Trabzonspor, ligde geride kalan 16 haftalık bölümde en çok puanı dış sahada topladı ve Medipol Başakşehir ile birlikte deplasmanda hanesine en çok puan yazdıran takım oldu.
Ligde 16’ncı hafta itibarıyla 29 puanla 3’üncü sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon sahasında oynadığı 8 maçta 14 puanı hanesine yazdırırken, deplasmanda ise 8 karşılaşmada 15 puan toplayarak aynı puana sahip Medipol Başakşehir ile birlikte dış sahada en iyi performans sergileyen takım oldu. Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı söz konusu 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda attığı 14 gole karşılık kalesinde ise 8 gol gördü.
2016-17 SEZONUNDAN SONRA İLK
Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmandan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, 2016-17 sezonundan bu yana dış sahada ilk kez üst üste üç maç kazandı. Son olarak 2016-17 sezonunun 24’üncü haftasında Akhisarspor’u 3-1, 26’ncı haftasında Çaykur Rizespor’u 1-0 ve 28’inci haftasında Antalyaspor’u 3-0 mağlup ederek üst üste 3 deplasman karşılaşmasını da kazanan bordo-mavililer, sonraki süreçte dış sahada en fazla üst üste iki maçlık galibiyet serisi yakalayabilmişti. Trabzonspor, bu sezon ise çıktığı son 3 deplasman karşılaşmasında MKE Ankaragücü’nü 3-0, Antalyaspor’u 3-1 ve son olarak İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 mağlup ederek dış sahada 3 maçlık seri yakaladı. Bordo-mavililer, ayrıca Süper Lig'de Konyaspor'u deplasmanda 1 Kasım 2010'dan bu yana ilk kez mağlup etti.
LİGDE SON 19 DEPLASMAN MAÇINDA DA GOL ATTI
Süper Lig’de en son deplasmanda 9 Kasım 2018 tarihinde BtcTurk Yeni Malatyaspor’a 5-0 mağlup olan ve karşılaşmayı gol atmadan tamamlayan Trabzonspor, bu tarihten sonra ligde çıktığı 19 deplasman mücadelesinin tamamında da gol atmayı başardı ve bu alanda ligde devam eden en uzun serisinin sahibi oldu. Bordo-mavililer, söz konusu 19 karşılaşmada ise 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
SORLOTH GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Trabzonspor’un sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace takımından satın alma opsiyonu ile kiraladığı Alexander Sörloth, ligde attığı 10 golle gol krallığı yarışında iddiasını sürdürürken, takımını sırtlamaya da devam ediyor. Bu sezon 16 lig maçının tamamında forma giyen Norveçli forvet oyuncusu, toplamda 10 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyarken, 16 maçın 11’inde skora katkı sağlamayı başardı. Ligde sadece 5 maçı boş geçen Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 maçta 1 gol, UEFA Avrupa Ligi’nde ise bu sezon 8 karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koyarak bu kulvarlarda da takımına gol yollarında katkı sağladı. 24 yaşındaki forvet oyuncusu, Trabzonspor forması ile bu sezon toplamda 25 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 13 gol atıp, 5 de asist yaptı.
NWAKAEME’NİN ASİST YAPTIĞI MAÇLARI KAZANIYOR
Trabzonspor, 2018-19 sezonunun başından bu yana Anthony Nwakaeme’nin asist yaptığı 13 Süper Lig maçının 12'sini kazandı ve yalnızca 1 mağlubiyet aldı. Gol yollarında bordo-mavili takıma önemli katkı sağlayan Nwakaeme, ayrıca Süper Lig’in son iki sezonunda bordo-mavililerin attığı 93 golün yüzde 30'una da doğrudan katkıda bulundu. 2017-18 sezonunun başında Trabzonspor’a transfer olan Nwakaeme, Süper Lig’de çıktığı 43 maçta toplamda 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
YEREL GAZETELERDEN SORLOTH’A ÖVGÜ
Yerel gazeteler, Trabzonspor’un deplasmanda 1-0 kazandığı İttifak Holding Konyaspor maçının ardından karşılaşmanın tek golünü atan Alexander Sörloth’tan övgü dolu sözlerle bahsetti. Karadeniz gazetesi, “Kuzeyin oğlu attı, Konya baktı, Trabzon zirveye selam çaktı”; Taka gazetesi, “Sörloth’tan sevgilerle”, “Fırtına, Konya deplasmanında 9 sezon sonra kazandı ve yeniden zirve yarışına ortak oldu”; Karadeniz’den Sonnokta gazetesi, “Zirveye uçuyoruz”, “Dikkat dikkat! Golcünüz Sörloth sesleniyor. Arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın, keyfinize bakın”; Günebakış gazetesi, “Kazanmak güzeldir”; “Trabzonspor kötü oynadığı, ecel terleri döktüğü maçta Konya’dan 3 puanla döndü”; Kuzey Ekspres gazetesi, “Trabzon Konya’da altın buldu” başlıklarını kullandı.

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