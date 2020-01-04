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Trabzonspor değer kazandı

Trabzonspor’un kadro değerinde 8 milyon 225 bin Euro’luk artış yaşandı. Bordo-mavililerde 13 oyuncunun piyasa değeri artarken, 7 oyuncu da değer kaybetti. 7 futbolcunun değerinde ise değişiklik olmadı. Dünyaca ünlü futbol veri sitesi...

SPOR 04.01.2020, 11:54
Trabzonspor değer kazandı
Trabzonspor’un kadro değerinde 8 milyon 225 bin Euro’luk artış yaşandı. Bordo-mavililerde 13 oyuncunun piyasa değeri artarken, 7 oyuncu da değer kaybetti. 7 futbolcunun değerinde ise değişiklik olmadı.
Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt’ta Ocak ayında yapılan son güncellemeye göre; bordo-mavililerde 13 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 8 milyon 225 bin Euro’luk artış oldu. Uğurcan Çakır piyasa değerini 6 milyon Euro’dan 8 milyon Euro’ya, Hüseyin Türkmen 3 milyon Euro’dan 3.5 milyon Euro’ya, Majid Hosseini 2.5 milyon Euro’dan 3 milyon Euro’ya, Filip Novak 3.3 Milyon Euro’dan 3.5 milyon Euro’ya, Abdurrahim Dursun 100 bin Euro’dan 500 bin Euro’ya, Serkan Asan 100 bin Euro’dan 575 bin Euro’ya, Doğan Erdoğan 500 bin Euro’dan 800 bin Euro’ya, Abdulkadir Parmak 2.5 milyon Euro’dan 3.2 milyon Euro’ya, Jose Sosa 2 milyon Euro’dan 2.5 milyon Euro’ya, Anthony Nwakaeme 3.5 milyon Euro’dan 4 milyon Euro’ya, Fıratcan Üzüm 100 bin Euro’dan 150 bin Euro’ya, Yusuf Sarı 400 bin Euro’dan 1.5 milyon Euro’ya, Alexander Sörloth 6 milyon Euro’dan 10 milyon Euro’ya yükseltti.
EN DEĞERLİSİ ABDÜLKADİR ÖMÜR
Güncellemenin ardından Trabzonspor’un piyasa değeri en yüksek oyuncusu 1 milyon Euro’luk değer kaybı yaşamasına rağmen yine Abdülkadir Ömür oldu. Menisküs ameliyatı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, 14 milyon Euro ile takımın piyasa değeri en yüksek oyuncusu konumunda. Abdülkadir’in ardından 10’ar milyon Euro ile Sörloth ve Sturridge, 8 milyon Euro ile Uğurcan Çakır takımın piyasa değeri en yüksek diğer isimleri olarak ön plana çıktı.
EN ÇOK DEĞER KAZANAN SÖRLOTH
Trabzonspor’da Süper Lig’in ilk yarısında skora en çok katkı sağlayan isim olan Alexander Sörloth’un yakaladığı başarılı performans piyasa değerine de yansıdı. Norveçli golcü oyuncu, piyasa değerini 6 milyon Euro’dan 10 milyon Euro’ya yükselterek takımda en çok değer kazanan oyuncu oldu. Sörloth’u, değerini 6 milyon Euro’dan 8 milyon Euro’ya yükselten Uğurcan Çakır ve 400 bin Euro’dan 1.5 milyon Euro’ya yükselten Yusuf Sarı takip etti.
EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN STURRIDGE İLE ABDÜLKADİR
Trabzonspor’da en çok değer kaybeden isim sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür ile Daniel Sturridge oldu. Yapılan son güncelleme ile birlikte Abdülkadir’in piyasa değeri 15 milyon Euro’dan 14 milyon Euro’ya, Sturridge’nin piyasa değeri ise 11 milyon Euro’dan 10 milyon Euro’ya geriledi. Bordo-mavililerde John Obi Mikel 2 milyon Euro’dan 1.5 milyon Euro’ya, Ogenyi Onazi 2.5 milyon Euro’dan 2 milyon Euro’ya, Donis Avdijaj 1.5 milyon Euro’dan 1.3 milyon Euro’ya, Ivanildo Fernandes 1.2 milyon Euro’dan 1 milyon Euro’ya ve Joao Pereira değeri 500 bin Euro’dan 400 bin Euro’ya gerileyen isimler oldu.
7 OYUNCUNUN DEĞERİNDE DEĞİŞİKLİK OLMADI
Trabzonspor’da 7 oyuncunun piyasa değerlerinde ise değişiklik yaşanmadı. Bordo-mavililerde Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Gaston Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban ve Salih Karvazlı mevcut piyasa değerlerini koruyan isimler oldular.

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