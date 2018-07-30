Trabzonspor'dan KAP'a açıklama

İSTABUL,()

Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Zargo Toure transferi için kulübüyle anlaşmaya vardığını belirtti.

Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Lorient kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 350.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca, FC Lorient'e, futbolcunun başka bir kulübe transferi durumunda %20 pay verilecektir."