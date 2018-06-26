Trabzonspor'dan imza kampanyası: "Yan yana bitişik yazılsın"

TRABZON,()

Trabzonspor Kulübü, ‘Nasıl yaşanıyorsa, öyle yazılsın’ diyerek ‘yan yana’ ikilemesinin, bundan sonra bitişik yazılması için imza kampanyası başlattıklarını duyurdu ve tüm sporserverleri bu harekete davet etti.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Hem taraftarlarımızla beraber hem de taraftarımız için yepyeni bir dönemi hep birlikte başlatıyoruz. Herkes bilir. Trabzonspor Türkiye’nin büyük kulüplerinden biridir. Büyüklüğümüz aldığımız kupaların ya da attığımız gollerin sayısından gelmez. Türk futbolunda bıraktığımız izden ve taraftarımızdan yani sizden gelir. Bu yüzden biz taraftarımızı sadece takıma destek değil, takımın bir parçası olarak görüyoruz. Daha güzel günlere ulaşmak için, yepyeni bir dönemi hep birlikte başlatıyoruz. Bundan böyle hem taraftarımızla beraber hem de taraftarımızı düşünüyoruz. Kombineden bilete, markalarımızdan yeni projelerimize her konuda yan yana duruyoruz. Artık, başarı yolunda yu¨ru¨mek için her şeyi yapmaya hazır bir Trabzonspor var. Kararlılığımız o kadar bu¨yu¨k ki; bırakın aramızda, sloganımızda bile ayrılığa yer yok! Bu yu¨zden bir imza kampanyası başlatıyoruz. Birliktelik ve yakınlık anlamına gelen fakat anlamının tersine ayrı yazılan ‘yan yana’ ikilemesinin, bundan sonra bitişik yazılması için harekete geçiyoruz. Başlattığımız bu harekete Trabzonspor camiası başta olmak üzere, tüm sporseverleri, hatta birlik ve beraberlikten yana olan herkesi davet ediyoruz. Nasıl yaşanıyorsa, öyle yazılsın diye! Yan yana bundan sonra yanyana olsun diye…Hayde!” ifadelerine yer verildi.

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