Trabzonspor'dan Hosseini ve Onazi açıklaması

TRABZON /

Trabzonspor Kulübü, sakatlıkları bulunan Majid Hosseini ve Ogenyi Onazi'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavililerin Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Majid Hosseini'nin ülkesi İran'ın Suriye ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandığını belirterek, "Sakatlık sonrası yapılan kontrollerde oyuncumuzun sağ omuz bölgesinde akromiyoklavikular (AC) eklem yaralanması tespit edildi. Dün akşam İran'da başarılı bir operasyon geçiren Hosseini'nin önümüzdeki hafta koşulara başlaması öngörülmektedir" dedi.

Güven, bir başka sakat oyuncu Ogenyi Onazi için ise şunları söyledi:

"Oyuncumuzun tedavisi Trabzon'da devam ekmektedir. Kendisine yoğun bir şekilde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanmakta. Hem salon hem de havuz çalışmalar yapmaktadır."