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Trabzonspor'dan Faycal Fajr atağı

DEVRE arası transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlayan Trabzonspor’un, Fas milli takımı formasını da giyen orta saha oyuncusu Faycal Fajr ile ilgilendiği ve teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun...

Trabzonspor'dan Faycal Fajr atağı
DEVRE arası transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlayan Trabzonspor’un, Fas milli takımı formasını da giyen orta saha oyuncusu Faycal Fajr ile ilgilendiği ve teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.
28 yaşındaki futbolcunun satılmasına kulübünün de sıcak baktığı, Trabzonspor’un oyuncu için 2 milyon Euro’luk teklifle Deportivo’nun kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi.
Afrika Uluslar Kupası’nda ülkesinin milli takımında forma giyen Faycal, çıktığı 2 karşılaşmada 2 asist yaparken, Deportivo La Coruna forması ile bu sezon 12 maçta 2 asistlik performans sergiledi.
KADDOURİ DEFTERİ YENİDEN AÇILDI
Trabzonspor’un sezon başı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu Omar El Kaddouri de yeniden gündeme geldi. Bordo mavililer sezon sonunda Napoli ile olan sözleşmesi sona erecek oyuncu için yeniden harekete geçerken, kulübünün 26 yaşındaki Faslı futbolcuyu satmak istediği ancak Kaddouri’nin Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmadığı kaydedildi. Trabzonspor yönetimin ise oyuncuyu ikna etme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

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