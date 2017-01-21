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Trabzonspor'dan Caceres açıklaması

TRABZONSPOR Kulübü, Martin Caceres ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Caceres'in yüksek ücret istemesi nedeniyle görüşmelere başlanmadığı belirtildi. Trabzonspor'un internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,...

Trabzonspor'dan Caceres açıklaması
TRABZONSPOR Kulübü, Martin Caceres ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Caceres'in yüksek ücret istemesi nedeniyle görüşmelere başlanmadığı belirtildi.
Trabzonspor'un internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Son günlerde spor kamuoyunu meşgul eden ve sosyal medya üzerinden de sürekli gündemde tutulan Uruguaylı futbolcu Martin Caceres'le ilgili kulübümüzden bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Kulübümüzün daveti üzerine İstanbul'a gelen ve Başkanımız Muharrem Usta ile görüşme gerçekleştiren Martin Caceres'le talep ettiği ücretin yüksek bulunması nedeniyle resmi transfer görüşmelerine başlanmamıştır. Olumsuzlukla sonuçlanan bu görüşme sonrası taraflar el sıkışarak masadan ayrılmıştır" denildi.

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