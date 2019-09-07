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Trabzonspor'dan Abdülkadir ve Yusuf açıklaması
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven; futbolcular Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Güven, dizlerinde sakatlıkları bulunan iki futbolcuya gelecek hafta cerrahi operasyon...
SPOR 07.09.2019, 14:32
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven; futbolcular Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Güven, dizlerinde sakatlıkları bulunan iki futbolcuya gelecek hafta cerrahi operasyon planlandığını söyledi.
Abdülkadir Ömür'ün UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan AEK Atina maçında, Yusuf Sarı'nın ise Fenerbahçe maçı sonrası Ümit Milli Takım kampında ağrılarının artması sonucu kamp kadrosundan çıkarıldığını belirten Yaşar Kibar Güven, şöyle dedi:
"AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı. Abdülkadir Ömür'ün tedavi sürecinde yapılan tetkikler ve çekilen MR sonrasında sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Ayrıca Ümit Milli Takımımızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı'nın da yapılan incelemeler ve çekilen MR neticesinde, sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın cerrahi operasyonu önümüzdeki hafta içinde planlanmaktadır."
Abdülkadir Ömür'ün UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan AEK Atina maçında, Yusuf Sarı'nın ise Fenerbahçe maçı sonrası Ümit Milli Takım kampında ağrılarının artması sonucu kamp kadrosundan çıkarıldığını belirten Yaşar Kibar Güven, şöyle dedi:
"AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı. Abdülkadir Ömür'ün tedavi sürecinde yapılan tetkikler ve çekilen MR sonrasında sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Ayrıca Ümit Milli Takımımızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı'nın da yapılan incelemeler ve çekilen MR neticesinde, sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın cerrahi operasyonu önümüzdeki hafta içinde planlanmaktadır."
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