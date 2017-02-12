Trabzonspor'dan 5 yıl sonra 4'lük seri

DEPLASMANDA Osmanlıspor’u 1-0’lık skorla mağlup ederek üst üste 4’üncü galibiyetini elde eden Trabzonspor, 5 yıl sonra 4 maçlık 3 puan serisi yakaladı.Ligin ilk yarısında tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza atıp devreyi 18 puanla tamamlayan Trabzonspor, 2'nci yarıda kötü giden tabloyu tersine çevirdi. Bordo mavililer ligin 2'nci yarısında oynadığı 4 maçı da kazanırken 12 puanı da hanesine yazdırdı.EN SON 2011-12 SEZONUNDA2016-17 sezonunun 2'nci yarısında yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, en son 2011-12 sezonunda 4 maç üst üste kazandı. Bordo mavililer, 2011-12'de sezonun 17’nci haftasında Orduspor’u 4-1, 18’inci haftada Manisaspor’u 2-1, 19’uncu haftada İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 2-0 ve 20’nci haftada Samsunspor’u 4-0 mağlup etmişti.DEPLASMANDA 3 MAÇTIR KAYBETMİYORTrabzonspor, bu sezon ise ligin 17’nci haftasında Bursaspor’u 2-1, 18’inci haftada Kasımpaşa’yı 1-0, 19’uncu haftada Gaziantepspor’u 4-0 ve 20’nci haftada ise Osmanlıspor’u 1-0’lık skorla yendi. Deplasmanda Bursaspor, Kasımpaşa ve Osmanlıspor’u mağlup eden bordo mavililer, dış sahada da son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.SARAL: İYİ YOLDAYIZTrabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, Osmanlıspor galibiyetini değerlendirirken seri galibiyetler aldıklarına dikkati çekti. Takımın iyi yolda olduğunu ifade eden Gökhan Saral, "Ancak rehavete kapılmamalıyız. Takım oturuyor. Trabzonspor güzel günlere doğru yol alıyor. Camiamıza güveniyoruz, onların da bize güvenmesini istiyoruz" dedi."CEZALAR AHENGİ BOZMAYACAK"Ligin 19'uncu haftasında Medical Park Arena'da oynanan Gaziantepspor maçından sonra taraftarlarına verilen cezalara da değinen Gökhan Saral, bu konuda şunları söyledi:"Taraftarımıza verilen ceza, yeni stadımızdaki başarı ve ahengi bozamayacak. Bu, şike sonrası ağır bir travma yaşayan büyük taraftarımızın sadece, (Unutmadık, unutmayız, unutturmayacağız) söylemidir. Bu çok medeni, ağır haksızlığa karşı çok hafif bir tepki ve söylemdir. Cam ekran şeytanlarını ve söylemlerini dikkate almayız. Taraftarımızın arkasında tertemiz geçmişi ve geleceğin büyük Trabzonspor'unun temellerini atan fedakar başkan ve yönetimi her daim vardır. Yeni stadımız dolacak ve Trabzonspor'un asil taraftarı da en güzel cevabi bu şekilde verecek.""TARAFTAR DESTEĞİNİ SÜRDÜRSÜN"Ligin 21’inci haftasında sahalarında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edeceklerini hatırlatan Gökhan Saral, "Taraftarlarımızı maçımıza bekliyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Yeni stadımızda taraftarımızla rakiplerimize psikolojik üstünlük sağlıyoruz. İnşallah hep birlikte daha büyük başarıları göreceğiz" diye konuştu."STADIMIZDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"Gökhan Saral, yeni statlarının düzenleme, planlama, kullanıma uygun detaylandırma çalışmalarının da hızla devam ettiğini açıklarken şunları söyledi:"Taraftarının memnuniyetine önem göstererek camiamıza uzun yıllar hizmet verecek bu kompleksin taraftarlarımız tarafından en üst sorumluluk anlayışı ile korunup kollanması gerekmektedir. Statta minimum işletme maliyeti ile maksimum verimi hedeflemekteyiz."2 GÜN İZİNOsmanlıspor maçının ardından Trabzonspor’da futbolculara 2 gün izin verildi. Bordo mavililer, salı günü saat 19.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapacağı çalışmayla ligin 21’inci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.YEREL GAZETELER MAÇI GENİŞ VERDİYerel gazeteler, ligin 20’nci haftasında Osmanlıspor’u da mağlup eden Trabzonspor'a geniş biçimde yer verdi. Taka Gazetesi, ''Rüzgarın oğlu Fırtınam'', ''Kar, yağmur, çamur Trabzonspor'u durduramadı'' ifadelerine yer verdi. Karadeniz Gazetesi, "Son Osmanlı Olcay Paşa!", ''Fırtına'yı zafere taşıdı, taraftarın gönlünde taht kurdu" yorumunda bulundu. Ekspres Gazetesi, "Yürüyelim arkadaşlar", "Olcay Şahan attı, Onur kurtardı, Trabzonspor 4’de 4 yaptı" başlıklarını kullandı. Günebakış Gazetesi, "Osmanlı Sultanı, 'Şahan'e Trabzon", "Trabzonspor Osmanlıspor’u da devirip 4’de 4 yaptı, ligde 6’ncı sıraya tırmandı" ifadelerini kullandı. İlkhaber Gazetesi, ''Şahane galibiyet!", "Trabzonspor üst üste 4’üncü galibiyetini Olcay Şahan’ın golü ile elde etti" yorumunu yaptı. Sonnokta Gazetesi, "Ferman padişahınsa, 3 puan bizim", "Trabzonspor Fırtınası Osmanlı’yı da süpürdü" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.

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