Trabzonspor'da zorunlu değişiklik

TRABZONSPOR teknik direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Jan Durica ve kart cezalısı duruma düşen Okay Yokuşlu’nun yokluğunda kadroda mecburi değişiklik yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan bordo mavililerde iki as oyuncunun eksikliği teknik direktör Ersun Yanal’ı düşündürüyor. Bordo mavililerde Durica sakatlığı, Okay ise kart cezalısı olması nedeniyle Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

ANTRENMAN PERFORMANSI BELİRLEYECEK

Özellikle ligin ikinci yarısında ideal kadroda çok fazla değişiklik yapmayan ve bu konuda istikrarlı bir tablo ortaya koyan deneyimli teknik adam, Atiker Konyaspor karşısından zorunlu değişiklikler yapacak. İki oyuncusundan yararlanamayacak olan Yanal, bu futbolcuların yerine görev vereceği isimleri antrenman performansına göre şekillendirecek.

YUSUF’A ÖZEL İLGİ

Trabzonspor’da ligde oynanan son 6 maçta görev alan ve A takım formasıyla çıktığı 10 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı ile teknik direktör Ersun Yanal’ın yakından ilgilendiği öğrenildi. Yanal'ın son haftalarda performansında düşüş gözlenen 20 yaşındaki genç oyuncu ile görüşerek daha dikkatli olması için uyarıda bulunacağı kaydedildi.

2017’DE YENİLGİSİZ

2017 yılında Ziraat Türkiye Kupası’nda 2, Spor Toto Süper Lig’de ise 5 maça çıkan Trabzonspor, 2 beraberlik ve 5 galibiyet elde etti, yenilgi yüzü görmedi. Ligin ilk yarısını 18 puanla 13’üncü sırada tamamlayan bordo mavililer, ikinci yarıda topladığı 13 puanla 6’ncı sıraya yükseldi. Trabzonspor ayrıca 2017 yılında oynadığı 7 maçta 9 gol attı, kalesinde ise yalnızca tek gol gördü.



