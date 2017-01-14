Trabzonspor'da yüzler güldü

SPOR Toto Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında Bursaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da keyifler yerine geldi.

Sezonun ilk yarısında sıkıntılı günler geçiren ve devre arasına 18 puanla 13’üncü sırada giren Trabzonspor, ikinci yarıya Bursaspor deplasmanında aldığı galibiyetle başlamanın sevincini yaşıyor. Bordo mavililerin bu maçta ortaya koyduğu mücadele camianın da beğenisini kazandı, yönetim de takımı daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

KADRO GÜÇLENDİRİLECEK

Trabzonspor yönetiminin özellikle forvet hattı için düşünülen Akhisar Belediyespor’dan Hugo Rodallega ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Bordo mavililer, forvet hattına da takviye yaparak ligin ikinci yarısında kötü giden tabloyu tersine çevirmeyi ve sezon sonunda da Avrupa Kupaları’na katılma noktasında başarılı bir derece elde etmeyi amaçlıyor.

YENİLER BEĞENİLDİ

Trabzonspor’un devre arasında kadrosuna kattığı Emmanuel Mas, Joao Pereira, Olcay Şahan ve Carl Medjani’nin Bursaspor karşısında ortaya koydukları futbol beğenildi. 4 yeni transferin performansları ikinci yarının ilk maçında camiaya umut verdi, takıma en son katılan isim olan Olcay Şahan, Bursapor maçının ardından sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan" ifadelerine yer verdi.

SKORA EN ÇOK KATKI SAĞLAYAN YUSUF YAZICI OLDU

Trabzonspor’un altyapısından yetişen ve özellikle Ziraat Türkiye Kupası’nda forma bulduğu maçlarda kendisine verilen şansı iyi kullanan Yusuf Yazıcı, Bursaspor karşısında da 11’de başladığı maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek beğeni topladı.

19 yaşındaki genç futbolcu bu sezon Trabzonspor’da A takım forması ile çıktığı 3 kupa ve 2 lig maçında 3 gol atıp 5 asist yaparken, takım içerisinde skora en çok katkı sağlayan isim oldu.

YEREL GAZETELERDEN ‘BEYAZ SAYFA’ YORUMU

Yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında Bursaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor’un ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlardan memnun. Günebakış Gazetesi, ''Beyaz sayfa'', ''Süper Lig’in ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor, ikinci yarıya Bursa zaferiyle başladı'' ifadelerini kullandı. İlkhaber Gazetesi, ''2017 model Trabzonspor'', ''Trabzonspor 2017’ye ve ligin ikinci yarısına Bursaspor galibiyetiyle başladı'' başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Karadeniz Gazetesi, ''Arena’da Onurlu gece'', ''Ne Bursa, ne hakem, ne de 10 kişi kalmamız galibiyete ulaşmamıza engel olamadı" yorumunu yaptı. Ekspres Gazetesi, "Beyaz sayfa", "Trabzonspor 2’nci yarıya fırtına gibi başladı" ifadelerine yer verdi. Taka Gazetesi, "Trabzonspor yenince hayat ne güzel", "46 dakikada 10 kişi oynayan bordo mavililer, savaşarak 3 puanı aldı" başlıklarına yer verdi. Sonnokta Gazetesi, "Muhteşem fırtına", "Yeni transferler tuttu, 45 dakika 10 kişi oynayan Trabzonspor, Bursa’yı evinde yuttu" yorumunda bulundu.



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