Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Trabzonspor'da yeni sezon kombineleri satışa çıktı

Trabzonspor Kulübü, 2019-2020 futbol sezonu kombine satışlarının başladığını duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün 2019-2020 futbol sezonu kombine satışları başlamıştır” ifadelerine yer verildi. Trabzonspor’un...

Trabzonspor'da yeni sezon kombineleri satışa çıktı
Trabzonspor Kulübü, 2019-2020 futbol sezonu kombine satışlarının başladığını duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün 2019-2020 futbol sezonu kombine satışları başlamıştır” ifadelerine yer verildi. Trabzonspor’un kendi sahasında oynayacağı tüm resmi maçlarda geçerli olacak kombine fiyatları şöyle:
Platinum B Blok (orta) ​​6 bin TL, Platinum A-C Blok 5 bin TL, VIP Gold ​​3 bin 500 TL, VIP Silver ​​2 bin 500 TL, Kategori 1 (Batı) bin 100 TL, Kategori 2 (Doğu 1) ​900 TL, Kategori 3 (Doğu 2) ​750 TL, Kategori 4 (Doğu 3) ​600 TL, Kategori 5 (Kale Arkaları) 350 TL.
İNDİRİM UYGULANACAK
Trabzonspor Kulübü Divan üyeleri ile Denetleme, Disiplin, Sicil ile Arşiv ve Müze Kurulu üyeleri ve kadınlara yüzde 50, taban birlikleri ve öğrencilere yüzde 25 indirimli satış uygulamasının bu sezon da devam edeceği, ayrıca Trabzonspor üyelerine de bu yıl indirim hakkının tanındığı belirtildi. İndirimli kombine alabilecek olan kişiler arasında geçen sezon da kombine almış olanlara, aynı koltukların 17-26 Haziran tarihleri arasında, adlarına rezerve edileceği de kaydedildi. İndirimli olarak satın alınmış kombinelerin transfere kapalı olacağı, ancak Trabzonspor üyelerinin aldığı kombinelere transfer yasağı uygulanmayacağı da ifade edildi. Aynı zamanda 2018-19 sezonunda kombine sahibi olan taraftarlara yeni kombine alımında yüzde 10 indirim uygulanacağı ve bu kombinelere transfer yasağının uygulanmayacağı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328