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Trabzonspor'da topla çalışmalar başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () 2018-19 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, dünü çift antrenmanla tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda...

Trabzonspor'da topla çalışmalar başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

2018-19 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, dünü çift antrenmanla tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda ilk bölümde kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi. Son bölümde ise topla çalışan bordo-mavililer, sezonun da ilk top çalışmasını yaptı. Antrenmana izinli olan Burak Yılmaz, Aytaç Kara, Yusuf Yazıcı, Juraj Kucka, Filip Novak ve Ogenyi Onazi katılmadı. Ayrıca izinsiz olmalarına rağmen akşam antrenmanında da yer almayan Jose Sosa, Hugo Rodallega ve Esteban Alvarado için yine noter tespiti yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Drone ile havadan çekilmiş antrenman görüntüleri
- İdmandan detaylar
-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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