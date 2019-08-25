Trabzonspor'da Sturridge imzayı attı

Trabzonspor, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Daniel Sturridge ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan yardımcısı Sertaç Güven ve Daniel Sturridge katıldı.İmza töreninde açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Daniel Sturridge, Trabzonspor camiasına, takımımıza ve ülke futboluna hayırlı olsun. Takımımızda oynayan her oyuncu sadece bizim takımımıza değil, ülke futboluna da hizmet ediyor. Trabzonspor Kulübü olarak bizim bakış açımız bu. Transfer ettiğimiz oyuncuların sadece performans olarak takıma katkıda bulunmaları değil, bütün transferlerde söylediğim gibi altyapıdan gelen genç oyuncularımızın yetişmelerinde de önemli birer figür olduklarına inanıyoruz. Daniel de herkesin bildiği gibi dünya futbolunda kendisini kanıtlamış, herkesin tanıdığı bir yıldız. Kendisinden çok ciddi beklentilerimiz var. Bunu gerçekleştireceğine inandığımız bir oyuncu. Bu çok kolay bir transfer değildi. Bu transferde emek sarf eden değerli yöneticimiz Sertaç Güven'e ve yine bu transferin gerçekleşmesinde emek sahibi olan, çaba harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun" diye konuştu.Başkan Yardımcısı Sertaç Güven ise, "Başta Başkanımızın desteğiyle, yönetimimizin katkısıyla çok önemli bir transfer gerçekleştirmiş olduk. Camiamız için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.DANİEL STURRİDGE: TRABZONSPORLA İLGİLİ İNANILMAZ GÜZEL ŞEYLER DUYDUMTrabzonspor'a geldiği için heyecanlı olduğunu ifade eden Daniel Sturridge, "Bu yeni meydan okuma için gerçekten çok heyecanlıyım ve burada olmaktan çok mutluyum. Trabzonspor'la ilgili inanılmaz güzel şeyler duydum. Tabi ki başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle en büyük teşekkürü taraftarımız hak ediyor. Sosyal medya üzerinden bütün aileme ve arkadaşlarıma çok güzel mesajlar attılar. Buraya gelmek için ikna olmamda çok büyük katkı sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dün de zaten ne kadar heyecanlı olduklarını gördüm. Takımımızın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Zaten hepimizin ortak hedefi başarılı olabilmek. Ben de kendi adıma buna katkı sağlamaya çalışacağım. Umarım sezon sonunda hepimiz mutlu oluruz. Ben de bu mutluluğun bir parçası olmayı çok istiyorum. Sadece kulüp olarak değil, tüm şehir olarak inşallah bu mutluluğu yakalarız" ifadelerini kullandı.İmza törenin ardından başkan Ağaoğlu, "Transfer ettiğimiz oyuncular ve kadromuzdaki oyuncular gelirleri ölçüsünde forma aldılar. Hepsinin hayranları var. Kendisinin hayranları da oldukça fazla. Geniş bir coğrafyada tanınıyor. Şimdi kendisi kaç forma alıyor?" şeklinde bir soru yöneltirken, Daniel Sturridge ise, "Şimdilik bin forma alıyorum. Taraftarlarımızla birlikte büyük de bir ailem var. Onun için şimdilik bin adet ile başlıyorum ama gol attıkça eminim çok daha fazla almak zorunda kalacağım" ifadelerini kullandı.