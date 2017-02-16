Trabzonspor'da rehavet uyarısı

SPOR Toto Süper Lig’in ikinci yarısında ilk 4 maçı kayıpsız geçen Trabzonspor’un teknik direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde 'havaya girmeyin' uyarısı yaptı.

Ligin ikinci yarısına Bursaspor galibiyetiyle başlayan, ardından sırasıyla Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor’u mağlup eden bordo mavililer, yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da teknik direktörü Ersun Yanal’ın maç öncesi futbolcuları uyardığı öğrenildi.

"SAĞLAM ADIMLARLA YOLA DEVAM"

Yakaladıkları seriyi devam ettirmek için sağlam adımlarla ilerlemeleri gerektiğini futbolcularına anlatan Yanal’ ın, "4 maçta alınan galibiyet sonrası havaya girmeyeceğiz. Yere sağlam adımlarla basarak yolumuza devam edeceğiz" dediği kaydedildi.

Yanal'ın Aytemiz Alanyaspor'un ikinci yarıdaki maçlarının analizlerini de yaparak, futbolcularuna rakibin zayıf noktalarını anlattığı ifade edildi.

BERO ŞANS BEKLİYOR

Trabzonspor’un Antalya’da gerçekleştirdiği devre arası kamp döneminde sakatlığı nedeniyle ameliyat olan, ardından takıma katılan Matus Bero’nun tamamen iyileştiği ve teknik direktör Ersun Yanal’dan forma beklediği öğrenildi. Son olarak 22 Aralık 2016’da Ziraat Türkiye Kupası’nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçta forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayı arzuluyor.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ve çeşitli kampanyalarla 20 Şubat’ta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında taraftarların tribünleri doldurması için seferber oldu. Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında Medical Park Arena’da oynanan Gaziantepspor maçının ardından tribün cezası verilmesi nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında birçok taraftarının desteğinden mahrum kalacak bordo mavililerde, gerek kulüpten, gerekse de yönetimden taraftarların takımı yalnız bırakmamaları ve yakaladıkları çıkışı sürdürmek adına desteğin devam etmesi gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor.



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