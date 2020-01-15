Trabzonspor'da Onazi'nin sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili KAP'a gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.

TARAFTARLARA VEDA ETTİ

Bu arada, yaşanan ayrılığın ardından Onazi de sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Onazi, mesajında, "Trabzonspor taraftarına minnettarım. İlk günden beri bana gösterdiğiniz sevgiyi ve tutkuyu asla unutmayacağım. Hepinize mutluluklar diliyorum, hepiniz bunu hak ediyorsunuz. Sezonun geri kalanında iyi şanslar" ifadelerini kullandı.