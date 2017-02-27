Trabzonspor'da neşeli antrenman

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 18.00'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikasına basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi. Taktik ağırlıklı çalışmaların yapıldığı antrenmanda sakatlığı bulunan Jan Durica yer almadı. Bordo mavililer yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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HABER - KAMERA: TOLGA SAĞLAM - TRABZON /