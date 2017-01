Trabzonspor'da Mas ve Pereira imzayı attı

Pereira: "Hedefleri olan bir kulübe geldim"

Trabzonspor'un daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) anlaşma sağlandığını bildirdiği Emmanuel Mas ve Joao Pereira için imza töreni düzenlendi.

Bordo mavili kulübün kamp yaptığı otelde düzenlenen törende Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen ve futbolcular yer alırken, Mas 3.5 yıllık, Pereira ise 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninin ardından Pereira'nın 47, Mas'ın ise giyeceği 3 numaralı formalar tanıtıldı.

ÇUBUKÇU: "MAS VE PEREİRA KATKI SAĞLAYACAK"

İmza töreninde konuşan Asbaşkan Çubukçu, devre arası transfer döneminin zor olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"İkinci yarının başlaması ile birlikte yeni transferlerimizi Trabzonspor'un eksik bölgelerine katmayı planlıyoruz. Ara transferde herkesin bildiği gibi çok zor, meşakkatli ancak sonucunun iyi olmasını beklediğimiz transferler oluyor. Bunun için yönetim olarak çalışıyoruz. Biri Arjantin, diğeri de Portekiz milli takımının çok kıymetli iki oyuncusunu bünyemize katmış bulunuyoruz. Bu imzaların Türk futbolu ve Trabzon futbolu adına hayırlı olmasını diliyorum. Bize çok katkı sağlayacaklarını düşünüyorum."

"TRANSFERLERİ ESKİ FUTBOLCULARA DA İZLETTİK"

Trabzonspor'da transferin artık izlenerek yapıldığını anlatan, Mas ile Pereira'yı eski futbolcuların da izlediğini kaydeden Çubukçu, "Yönetim olarak 1 yılı yeni doldurduk. Devre arasında gelmiştik. 2 transfer gerçekleştirdik. Sezon başında Scout ekibi ve diğer ekiplerle birleşip 7 transfer yaptık. Bu 7 transferde katkısı olanlar fazla değil. Bu dönem içinde Trabzonspor'a çok fazla katkı sağlamasalar da yine de oyun içinde olmayı hedeflediler. Çok iyi bir sonuç çıkaramadık. Teknik direktörümüz de bu konuda bazı açıklamalar yapmıştı. Şimdi son sistemde Scout ekibinde belirgin bir revizyon uygulandı. Yeni transferlerimizi Trabzonspor'da daha önce oynamış oyuncularımıza da izlettiğimizi kimse bilmiyor ama söylemek istiyorum. Hem bizim hocamız hem yardımcıları tarafından defalarca canlı izlendilr. Artık transferi marketlerden veya videolardan değil, futbolcuları canlı olarak izleyerek almayı hedefledik. Bütün amacımız Trabzonspor'u hak ettiği üst sıralara tırmandırmak. Böyle olursa bütün camianın desteğini alacağız. Sadece galibiyetlerde değil mağlubiyetlerde de takımımızın yanında olmamız gerektiğini hatırlatmak isterim" dedi.

"2 VEYA 3 TAKVİYE PLANLIYORUZ"

Asbaşkan Çubukçu, 'yeni transferler yapılacak mı?' sorusunu da, " Eksik veya aksayan bölgelere takviyelerimiz olacak. Teknik heyetin raporları doğrultusunda 2 veya 3 transfer olabilir. Tam rakamını vermek çok zor. Bu kısa dönem içinde iyi ve hızlı sonuçlar almamız gerekiyor. Kampına yetişecek futbolcular almamız şart. Buna çabalıyoruz. İnşallah iyi sonuçlar alırız" diyerek yanıtladı.

PEREİRA: "HEDEFLERİ OLAN BİR KULÜBE GELDİM"

Yeni transferlerden Pereira, hedefleri olan bir takıma geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, " Trabzonspor'a gelmemde en büyük pay kulübün hedeflerinin olmasıydı. Bende, oyuncu arkadaşlarım da kulübün başarısı içi katkı koymaya geldik. Umarım başarılı oluruz" dedi.

"CARDOZO VE BOSİNGWA İLE KONUŞTUM"

Trabzonspor'a gelmeden önce bordo mavili takımda daha önce futbol oynayan Bosingwa, Cardozo ve ortak arkadaşlarıyla konuştuğunu anlatan Pereira, "Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu ve hedeflerini öğrendim. Şehri de sordum. Trabzon'un aileyle yaşamak için de uygun ve sakin olduğunu öğrendim. Öğrendiğim bilgiler doğrultusunda da Trabzonspor'u seçtim" diye konuştu.

MAS: "REKABETÇİ ORTAM OLACAK"

Transfer aşamasında yönetimin kendisine özgüven verdiğini belirten Mas ise, "Transfer aşamasında emeği geçenlere, özellikle de yönetime teşekkür ediyorum. Bana çok büyük özgüven verdiler. Avrupa'da oynamak istiyordum. Trabzonspor'un gelen güzel teklifinden sonra ailemle de görüşerek buraya geldik. Herkese teşekkür ediyorum. Pozisyonda bu kadar çok kişinin olması aslında bizim için çok iyi. Rekabetçi ortamda bulunacağız. Rekabet takım için daha iyi olacak. Birbirimizle daha fazla mücadele ederek takımı öne çıkarmaya çalışabiliriz. Ben aslında defansif pozisyondayım ama atak yapmayı seven defansif oyuncuyum. Milli takımda olduğu gibi defansı da yapmak zorundayım. Aynı zamanda sürpriz çıkışlarla takımıma hücum yönünde destek vermeye çalışıyorum" dedi.

"MESSİ HER ZAMAN ÖN PLANDA OLACAK"

Mas, 'Maradona'mı Messi mi ?' sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Tabi ki Messi ile oynamak benim için rüya gibi. Daha önce onunla oynayabileceğimi düşünemezdim. Televizyonda izliyordum. Birlikte oynadığımızda da zevk alıyorum. Karakteri çok iyi bir insan. Maradona'yı canlı olarak izlemek için yaşım tutmuyor. Onun için kıyas yapamam. Ama benim için Messi her zaman ön planda olacaktır. Çünkü birlikte çok güzel anılarımız var."

